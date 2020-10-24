«Что за извращения?» — Анна Нетребко шокировала новым прочтением «Манон Леско»

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Оксана Тарасова
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Оперная дива показала подписчикам фрагменты постановки в Большом театре, в которой поет ее муж Юсиф Эйвазов, но реакция на увиденное была неожиданной.

Фото, видео: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Анна Нетребко вызвала волну гнева среди своих подписчиков и поклонников театра, показав фрагменты оперы «Манон Леско», в которой главную партию исполняет ее муж Юсиф Эйвазов. Скандальное прочтение произведения в Большом театре вызвало протест зрителей и возмущение, многие сочли его насмешкой над классическим искусством и абсолютным бесстыдством.

Смутило зрителей появление на сцене обнаженной актрисы, обмотанной газетой, что еле прикрывала тело, а также внушительных размеров бодибилдера с огромными грудными имплантами. Такое экстравагантное наполнение истории Антуана Франсуа Прево о любви молодого человека высокого происхождения к простой и ветреной девушке, фолловеры Нетребко не оценили.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

«Какой кошмар! Неужели Большой тоже катится в преисподнюю? Позор Большому театру! Все же надо держать марку! За державу обидно!»

«Вот когда я рада, что нет денег, чтобы сходить в театр. Ничего не потеряла. Грустно все это»;

«Новые требования к большому театру позаимствовали у премии Оскар?»

«Что за извращения?»

«Балаган на ярмарке… Культурист штангу потерял, шастает, ищет. Еще голая какая-то ходит, ж*** никак не пристроит. А тетка в леопарде вся такая порывистая, непредсказуемая такая… И только двое поют себе где-то там о своем…»

«Какой позор… Большой театр действительно стал означать боль. И позорище», — пишут комментаторы.

Сама певица отметила в публикации, что восхищена постановкой, игрой любимого мужа и напомнила, что и сама скоро покажет себя на сцене.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анна Нетребко справилась с коронавирусной пневмонией и поблагодарила поклонников за любовь и поддержку в этом испытании. По этому поводу высказывалась президент ассоциации фониатров и фонопедов России Екатерина Осипенко. Она рассказала, чем грозит заболевание оперным певицам.

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