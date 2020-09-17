Чем грозит COVID-19 оперным певцам — мнение специалиста
17 сентября народная артистка России Анна Нетребко заявила, что лечится от коронавирусной пневмонии.
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Фото, видео: ТАСС / FLORIAN WIESER, 5-tv.ru
Коронавирусная пневмония выбила из рабочего ритма Анну Нетребко. Оперная дива рассказала, что находится в больнице, где борется с COVID-19. Ближайшее выступление народной артистки России 18 сентября в Мариинском театре перенесено. Однако поклонников солистки не столько волнует отмена концертов, сколько возможные последствия заболевания для ее голоса. Ведь при пневмонии страдает весь респираторный эпителий, в том числе гортань.
Как COVID-19 может отразиться на вокальных возможностях артиста уровня Нетребко, рассказала ЛОР-фониатр, президент ассоциации фониатров и фонопедов России Екатерина Осипенко.
«Так или иначе коронавирусная инфекция влияет на весь дыхательный тракт, на респираторную систему человека. Вне зависимости от его профессиональной деятельности мы можем ожидать нарушения голоса в момент лечения. И для людей профессий, которые имеют высокие требования к голосу, эта инфекция таит определенные риски. Но в случае течения средней тяжести коронавирусной пневмонии или средне-тяжелого течения эти риски не такие высокие. И чем выше уровень певческой техники, тем быстрее восстановится голос», — отметила врач.
Как подчеркнула специалист, для любого профессионального певца, тем более, солиста оперного театра даже после ОРВИ может потребоваться восстановление голосовой функции, что связано с максимально высокими требованиями к качеству голоса В любом случае любому пациенту, у которого возникла осиплость после коронавирусной пневмонии, нужно обратить внимание на этот симптом.
«Если же речь идет о профессиональном певце, нужна помощь реабилитологов и фониатров в подстройке голосового аппарата под последующую голосовую нагрузку. Чтобы процесс реабилитации был полноценным, комплексным и максимально быстро помогал вокалисту вернуть певческую форму», — посоветовала Осипенко.
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