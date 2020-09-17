Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусной пневмонией
Оперная дива рассказала подписчикам о состоянии здоровья своей семьи.
Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
Оперная певица Анна Нетребко в своем аккаунте в Instagram сообщила подписчикам, что госпитализирована с коронавирусной пневмонией. По словам 48-летней народной артистки РФ, в медицинском учреждении она находится уже на протяжении пяти дней.
«Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя и мне оказывают помощь. Все будет хорошо! Не так страшен черт, как его описывают», — написала Анна Нетребко.
Знаменитость отметила, что ее супруг и коллега Юсиф Эйвазов «каким-то образом» перенес болезнь — у него найдены антитела к COVID-19. 12-летний сын Анны Нетребко Тьяго в порядке и чувствует себя хорошо.
Выступление оперной дивы на сцене Мариинского театра в Петербурге, запланированное на 18 сентября, перенесено.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Боярский упал в обморок перед вакцинацией.
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