Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусной пневмонией

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Василий Заика
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Оперная дива рассказала подписчикам о состоянии здоровья своей семьи.

Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусной пневмонией

Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Тема:
Эпидемия коронавируса

Оперная певица Анна Нетребко в своем аккаунте в Instagram сообщила подписчикам, что госпитализирована с коронавирусной пневмонией. По словам 48-летней народной артистки РФ, в медицинском учреждении она находится уже на протяжении пяти дней.

«Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя и мне оказывают помощь. Все будет хорошо! Не так страшен черт, как его описывают», — написала Анна Нетребко.

Знаменитость отметила, что ее супруг и коллега Юсиф Эйвазов «каким-то образом» перенес болезнь — у него найдены антитела к COVID-19. 12-летний сын Анны Нетребко Тьяго в порядке и чувствует себя хорошо.

Выступление оперной дивы на сцене Мариинского театра в Петербурге, запланированное на 18 сентября, перенесено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Боярский упал в обморок перед вакцинацией.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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