Отца экс-гонщика «Формулы-1» расстреляли в банном комплексе

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Марина Неруцких
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По предварительной информации, Александра Петрова застрелил снайпер, когда тот вышел из бани, чтобы окунуться в реку.

Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко; СКР по Ленинградской области

Появились новые подробности убийства депутата городского совета Выборга и отца первого гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова — Александра Петрова.

По предварительной информации, 61-летнего жителя Выборга застрелили на территории банного комплекса. Известно, что тело депутата со следами пулевых ранений было найдено на участке одного из коттеджных поселков под Выборгом. Согласно новым данным, Александр Петров непосредственно перед убийством был в бане. Мужчина традиционно окунался после парилки в реку. Предположительно, снайпер, находившийся на противоположном береге реки, застрелил Петрова, когда он в очередной раз вышел из бани, чтобы нырнуть в воду.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по факту убийства Александра Петрова было возбуждено уголовное дело.

Российский автогонщик Виталий Петров известен под прозвищем «Выборгская ракета» почти год, с января 2010-го по декабрь 2011-го был пилотом команды «Рено» в «Формуле-1». Он был первым российским автогонщиком, когда-либо выступавшим в рамках чемпионата «Формулы-1» в качестве основного пилота.

Отец Виталия Петрова — Александр, известный бизнесмен, несколько раз избирался в городской совет Выборга. Александру Петрову принадлежат несколько крупных предприятий, кроме того он — совладелец ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания». 22 сентября Петрову исполнился 61 год.

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