Кому могла быть выгодна смерть отца гонщика «Формулы -1» депутата Петрова?

Убийство Выборгского депутата Александра Петрова до сих пор самая обсуждаемая в Ленинградской области тема.

Народного избранника называли одним из самых влиятельных местных политиков. И одним из богатейших людей региона.

Эксперты уверяют: долгие годы он отчасти контролировал жизнь приграничного Выборга.

Что известно о громком заказном убийстве к этому часу — собрал Кирилл Сергеев.