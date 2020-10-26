Кому могла быть выгодна смерть отца гонщика «Формулы -1» депутата Петрова?

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Правоохранители уже приступили к просмотру записей с камер видеонаблюдения: момент выстрела с противоположного берега реки вполне мог попасть в один из объективов.

Фото, видео: Соцсети; 5-tv.ru

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Под Выборгом расстреляли депутата Александра Петрова

Убийство Выборгского депутата Александра Петрова до сих пор самая обсуждаемая в Ленинградской области тема.

Народного избранника называли одним из самых влиятельных местных политиков. И одним из богатейших людей региона.

Эксперты уверяют: долгие годы он отчасти контролировал жизнь приграничного Выборга.

Что известно о громком заказном убийстве к этому часу — собрал Кирилл Сергеев.

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