Кому могла быть выгодна смерть отца гонщика «Формулы -1» депутата Петрова?
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Правоохранители уже приступили к просмотру записей с камер видеонаблюдения: момент выстрела с противоположного берега реки вполне мог попасть в один из объективов.
Фото, видео: Соцсети; 5-tv.ru
Убийство Выборгского депутата Александра Петрова до сих пор самая обсуждаемая в Ленинградской области тема.
Народного избранника называли одним из самых влиятельных местных политиков. И одним из богатейших людей региона.
Эксперты уверяют: долгие годы он отчасти контролировал жизнь приграничного Выборга.
Что известно о громком заказном убийстве к этому часу — собрал Кирилл Сергеев.
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