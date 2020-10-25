Незадолго до убийства депутата Петрова из его дома похитили сейф

Незадолго до убийства депутата городского совета Выборга Александра Петрова из его коттеджа выкрали сейф. Об этом сообщает портал 47news. По данным источников издания в правоохранительных органах, это произошло 17 октября.

В хранилище находились около 500 тысяч рублей и наручные часы. Как уточняет собеседник издания, в доме находились и другие ценности, но злоумышленники их не тронули. Воры не оставили следов беспорядка. В силовых структурах полагают, что похитители искали некие документы, которые могли храниться в сейфе. Вероятнее всего, это преступление и последующее убийство политика связаны друг с другом.

Выборгского депутата застрелили вечером 24 октября во дворе собственного дома в поселке Великое Ленинградской области. По данным следствия, Петров в очередной раз вышел из бани, чтобы окунуться в реку, но был застрелен снайпером. Единственный выстрел в грудь из винтовки оказался смертельным.

Сообщалось, что злоумышленник выжидал подходящего момента на противоположном берегу водоема около восьми часов и действовал профессионально. Собеседник 5-tv.ru, знакомый с ситуацией, заявил, что злоумышленник мог служить в разведке или группе «Альфа».

Ранее 5-tv.ru писал, что депутат Александр Петров планировал эмигрировать из России.