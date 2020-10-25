Незадолго до убийства депутата Петрова из его дома похитили сейф
Правоохранители полагают, что кража хранилища напрямую связана с последующим выстрелом в грудь.
Фото: Администрации Выборгского района Ленинградской области
Незадолго до убийства депутата городского совета Выборга Александра Петрова из его коттеджа выкрали сейф. Об этом сообщает портал 47news. По данным источников издания в правоохранительных органах, это произошло 17 октября.
В хранилище находились около 500 тысяч рублей и наручные часы. Как уточняет собеседник издания, в доме находились и другие ценности, но злоумышленники их не тронули. Воры не оставили следов беспорядка. В силовых структурах полагают, что похитители искали некие документы, которые могли храниться в сейфе. Вероятнее всего, это преступление и последующее убийство политика связаны друг с другом.
Выборгского депутата застрелили вечером 24 октября во дворе собственного дома в поселке Великое Ленинградской области. По данным следствия, Петров в очередной раз вышел из бани, чтобы окунуться в реку, но был застрелен снайпером. Единственный выстрел в грудь из винтовки оказался смертельным.
Сообщалось, что злоумышленник выжидал подходящего момента на противоположном берегу водоема около восьми часов и действовал профессионально. Собеседник 5-tv.ru, знакомый с ситуацией, заявил, что злоумышленник мог служить в разведке или группе «Альфа».
Ранее 5-tv.ru писал, что депутат Александр Петров планировал эмигрировать из России.
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