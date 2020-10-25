Не успел: депутат Александр Петров планировал эмигрировать из России
Бизнесмен, депутат и, по совместительству, отец бывшего гонщика Формулы-1 Виталия Петрова был застрелен вечером 24 октября во дворе своего загородного дома.
Фото: Открытые источники
Депутат городского совета Выборга Александр Петров планировал покинуть пределы России незадолго до своего убийства. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По его информации, накануне смерти парламентарий выставил на продажу имеющийся бизнес, имущество и даже дом, в котором лично проживал. Что именно послужило причиной решения экстренной эмиграции — не уточнялось.
Бизнесмен, депутат и, по совместительству, отец бывшего гонщика Формулы-1 Виталия Петрова был застрелен вечером 24 октября во дворе загородного дома в Выборгском районе Ленинградской области. Согласно оперативным данным, злоумышленник произвел всего один выстрел, который оказался фатальным для 61-летнего Александра Петрова.
По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство по найму». Правоохранители считают данную версию приоритетной, хотя также рассматривается возможность личной неприязни преступника к жертве.
Александр Петров несколько раз избирался в городской совет Выборга, а также являлся владельцем нескольких крупных предприятий, в том числе части ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания».
Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места убийства петербургского депутата Александра Петрова.
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