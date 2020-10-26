«Месть за смерть»: ветеран МВД выдвинул свою версию убийства депутата Петрова

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Валентин Черников
Эксклюзив 1 412

Полковник милиции в отставке вспомнил нераскрытое дело, к которому мог быть причастен выборгский политик и бизнесмен.

Фото, видео: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район»; 5-tv.ru

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Убийство депутата городского совета Выборга Александра Петрова могло быть связано с личной местью. Такую версию выдвинул руководитель профсоюза сотрудников МВД по Петербургу и Ленобласти, полковник милиции в отставке Александр Михайлов.

Ветеран МВД провел параллель с нераскрытым убийством кандидата в депутаты муниципального совета Выборга Сергея Плахтия, совершенным в 2005 году. Михайлов отметил, что случаи Плахтия и Петрова во многом похожи. К тому же, эти два фигуранта в свое время имели конфликт.

«Плахтий — бывший сотрудник милиции, у которого были трения с Петровым. Они были связаны с выборгским целлюлозным комбинатом. То убийство также до сих пор не раскрыто, его тоже застрелил киллер у порога дома. Тогда мы проверяли Петрова на фоне этого преступления. В 2007 году Петров уехал в Грецию, как раз после убийства Плахтия в 2005 году. То есть взаимосвязи были. Это может быть месть за ту смерть», — рассказал 5-tv.ru Михайлов.

По его словам, Петров не считался лидером преступной группировки, но многие бизнесмены в 90-х и начале 2000-х активно общались с представителями преступного мира и обращались к их услугам. Не исключено, что бывший депутат имел связи в криминальных кругах.

Среди других версий убийства политика называлась месть за долги Петрова, которые он якобы не вернул кому-то из оппонентов. Однако эту точку зрения отставной полковник посчитал менее логичной. Ведь в случае убийства должника кредитор не получит долг обратно.

Выборгского депутата застрелили вечером 24 октября во дворе собственного дома в поселке Великое Ленинградской области. По данным следствия, Петров в очередной раз вышел из бани, чтобы окунуться в реку, но был застрелен снайпером. Единственный выстрел в грудь из винтовки оказался смертельным.

Сообщалось, что злоумышленник выжидал подходящего момента на противоположном берегу водоема около восьми часов и действовал профессионально. Собеседник 5-tv.ru, знакомый с ситуацией, заявил, что предполагаемый преступник мог служить в разведке или группе «Альфа».

Ранее 5-tv.ru писал, что незадолго до убийства депутата Петрова из его дома похитили сейф.

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