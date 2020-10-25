Что известно об убитом депутате Александре Петрове?

Известие о смерти депутата городского совета Выборга Александра Петрова повергло в шок всю петербургскую общественность. 61-летний парламентарий был застрелен во дворе собственного загородного дома, одной пулей в грудь.

Были ли это преступление совершено по заказу или снайпер имел личные мотивы, чтобы расправиться с Петровым — пока не известно. Но было ли за плечами депутата что-то, что могло предвещать его трагическую кончину — в этом попытался разобраться 5-tv.ru.

Политическая карьера

Александр Петров родился 22 сентября 1959 года. Более 35 лет он занимался общественной, а также благотворительной деятельностью в родном Выборгском районе Ленинградской области, в том числе реализовывал масштабные социальные проекты, направленные на поддержку инвалидов, развитие культуры и спорта в регионе.

Так, воспитанниками общественной организации «Фаворит», президентом которой погибший являлся с 1993 года, стали более 200 тысяч человек. К слову, многие из них завоевали право участвовать в Паралимпийских и Олимпийских играх в составе сборной России. За свои труды Петров неоднократно поощрялся, в частности, грамотами Администрации президента РФ.

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На должность депутата погибший был избран неоднократно. С 1994 по 2000 годы представлял народ в муниципальном собрании МО «Выборский район». Последние же пять лет занимался делами вверенной территории на посту депутата МО «Город Выборг». Политическая карьера не помешала Александру Петрову зарекомендовать себя еще и как успешного бизнесмена. В свое время он стал совладельцем 47 коммерческих структур и предприятий, включая ПАО «Выборгский судостроительный завод» и ООО «Выборгская топливная компания».

Как сообщают «Невские новости», авторитет покойного был столь велик, что местные СМИ окрестили его «теневым главой Выборга». Он руководил фактически всем городом, а его суммарный доход превышал миллиард рублей за один год.

Впрочем, общество и ближайшее окружение не имело претензий к Петрову. Отмечается, что, обретя высокий статус, он не зазнался, а продолжал качественно выполнять свою работу, нередко лично участвуя в судьбах простых людей.

Семья и дети

Instagram @sergeypetroff_official, Facebook @VitalyPetrovOfficial

При всем этом, главной гордостью депутата, пожалуй, были его сыновья: пилот «Формулы-1» по прозвищу «Выборгская ракета» Виталий и выпускник Венской консерватории, музыкант Сергей.

Несмотря на сильную занятость, Александр Петров успевал заниматься воспитанием детей. Вспоминая о нем, знаменитый гонщик признается: именно папа привил ему любовь к спорту.

«В детстве занимался разными видами спорта, папа меня везде гонял: в футбол, дзюдо, настольный теннис. Отец видел, что я тянусь к машинам, это было настоящей страстью. Начал гоняться на обычных „Жигулях“, затем появился тренер, который учил азам автоспорта…» — вспоминал Петров.

Как пишет «АиФ», ради карьеры сына депутат делал все возможное. В частности, регулярно спонсировал его увлечение. Чтобы наследник мог выступить в Формуле-1, Александр искал спонсоров по всей России.

Об отношении Сергея к отцу можно судить по одному лишь факту: в честь его дня рождения молодой человек написал песню.

Обстоятельства убийства

Выборгского депутата застрелили вечером 24 октября во дворе собственного дома в поселке Великое Ленинградской области. По данным следствия, Петров в очередной раз вышел из бани, чтобы окунуться в реку, но был застрелен снайпером. Единственный выстрел в грудь оказался смертельным.

Сообщалось, что злоумышленник выжидал подходящего момента на противоположном берегу водоема и действовал крайне профессионально. Собеседник 5-tv.ru, знакомый с ситуацией, заявил, что злоумышленник мог служить в спецподразделении (разведке или группе «Альфа»). По словам специалиста, снайпер использовал СВД или винтовку Мосина.

В настоящее время правоохранители пытаются найти оружие, которое киллер мог выбросить после использования. Предполагается, что стрелок пробыл в зоне поражения около восьми часов.

В ходе разбирательства выяснилось, что незадолго до трагической смерти Александр Петров резко начал распродавать свое имущество и бизнес. Как заявил источник 5-tv.ru, он намеревался в ближайшее время эмигрировать в другую страну. Куда именно — такая же загадка, как и причины внезапной спешки парламентария.

По факту случившегося возбужденно уголовное дело по статье «убийство по найму», поскольку эта версия пока считается приоритетной.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры из дома убитого депутата Александра Петрова.