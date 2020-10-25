5-tv.ru публикует кадры с места возможной позиции снайпера, застрелившего Петрова

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места возможной позиции снайпера, застрелившего депутата города Выборга Александра Петрова. Бизнесмен и по совместительству отец экс-гонщика Формулы-1 Виталия Петрова был убит накануне на собственном участке загородного дома в Выборгском районе Ленинградской области.

По данным следствия, злоумышленник произвел один выстрел в грудь 61-летнего депутата и предпринимателя.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «убийство по найму». Следствие считает, что выстрел был произведен с противоположного берега реки.

Несмотря на то, что версия «убийство по найму» является приоритетной, следствие отрабатывает и другие возможные причины устранения Александра Петрова, в их числе и личные мотивы.

Депутат и предприниматель был застрелен вечером 24 октября возле бани, когда вышел окунуться в реку.

Александр Петров несколько раз избирался в городской совет Выборга, а также являлся владельцем нескольких крупных предприятий, в том числе части ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания».

Пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA) выразила соболезнования сыну убитого бизнесмена — первому российскому гонщику «Формулы-1» Виталию Петрову. Также стало известно, что из-за гибели отца автогонщик не будет принимать участие в Гран-при Португалии.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры из дома убитого депутата Александра Петрова.