Стрелял профессионал: эксперт рассказал о снайпере, убившем депутата Петрова

В деле о громком убийстве выборгского депутата и бизнесмена Александра Петрова появляются новые подробности. По данным источника 5-tv.ru, снайпер, застреливший 61-летнего мужчину, скорее всего, служил в одном из спецподразделений (разведка либо группа «Альфа»).

По словам специалиста, снайпер использовал либо СВД, либо винтовку Мосина. В настоящее время правоохранители пытаются найти оружие, которое киллер мог выбросить после использования.

Предполагается, что стрелок пробыл в зоне поражение около 6-8 часов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выстрел, которым был убит депутат Александр Петров, произведен с противоположного берега реки.

Отец экс-гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова — депутат и предприниматель Александр Петров — был застрелен 24 октября на участке своего загородного дома в коттеджном поселке Великое в Выборгском районе Ленинградской области. По данным следствия, злоумышленник выстрелил из огнестрельного оружия калибра 7.62 в грудь 61-летнего Александра, от чего тот скончался.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «убийство по найму».