Все люди так или иначе манипулируют друг другом. Однако есть те, кто этим злоупотребляет. Как распознать скрытое воздействие, и какими методами с ним бороться, 5-tv.ru рассказала семейный психолог Станислава Зарудная.

По ее словам, в момент такого психологического влияния человек становится эмоционально неустойчив, ему трудно понять, что свои решения он принимает под давлением со стороны.

«Основным инструментом для манипуляции в отличие от спора является воздействие не на рациональную часть, а создание определенного эмоционального фона, который снижает критичность мышления», — рассказала психолог.

Все люди подвержены манипуляциям, но склонность к этому зависит от множества факторов, обратила внимание эксперт и перечислила их.

«Это может быть критичность мышления, склонность к поиску одобрения, похвале. Склонность к тому, чтобы быть покорным или наоборот низкая стрессоустойчивость», — сказала Зарудная.

Сильнее всего, по ее словам, манипуляторы играют на чувстве вины своего оппонента. Это можно разгадать, проанализировав свои эмоции в момент принятия решения.

«Все поступки и действия, которые осуществляет человек под манипуляцией, сопровождаются эмоциональным всплеском. И эмоции могут быть очень разными — от эйфории до чувства вины. И на чувстве вины и долга выстраиваются самые жесткие манипулятивные конструкции», — заметила психолог.

Чтобы раскусить манипулятора, нужно охладить голову и попробовать перевести сказанное им с языка эмоций на язык разума. Как только вы поймаете его за руку, он отступит.

«Основной ключ к пониманию, что тобой манипулируют, как раз акцент на своих эмоциях, которые могут быть слишком интенсивными в моменте, когда тебя склоняют к определенному решению. Метод борьбы — рационализация сказанного оппонентом. Когда мы выявляем, что это и есть манипуляция, то манипулятор самоустраняется, потому что никто не хочет быть пойманным», — заключила психолог.

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