Актриса Екатерина Волкова вызвала бурную реакцию подписчиков, опубликовав эротичное черно-белое фото на своей странице в Instagram. На снимке 46-летняя артистка выглядит как героиня провокационного французского кино. Она позирует в постели, лишь слегка прикрывшись белой простыней.

«Самые лучшие кадры в жизни истинно влюбленных. Это я позировала тебе в центре… Парижа. С днем рождения», — подписала пост Волкова, не раскрыв имени адресата.

Instagram @volkovawolka

Подписчики Екатерины Волковой разделились на два лагеря. Одни отметили необычайную красоту знаменитости, а другие поругали ее за провокационные кадры.

«Когда нечем уже удивить, тогда уже раздеваются»;

«Красиво бесспорно… Но причем здесь все мы?! Это же так лично! Вы даже сейчас обращаетесь к конкретному человеку!»

«Странные вы, артисты… Вы настолько заигрываетесь в профессии, что теряете грань в жизни! Может, поэтому ваши браки так скоротечны?! Вы мне симпатичны, но что Вы хотели показать здесь? Непонятна цель!»

«Противно, уважение пропадает»;

«Кать, вы, несомненно, привлекательная, но зачем такие фото в соцсеть?» — пишут комментаторы.

Волкова на критику не реагировала и молча принимала комплименты тех, кто считает: нет ничего прекраснее влюбленной женщины, пусть и такой откровенно-дерзкой.

Ранее 5-tv.ru публиковал признания бывшей жены актера Владимира Епифанцева. Она рассказала о пугающе-жестоких эротических фантазиях экс-супруга, которые он воплощал в жизнь, снимая все на видео.