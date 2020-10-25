Бывшая жена Епифанцева раскрыла его жуткие сексуальные предпочтения

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Оксана Тарасова
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Актриса Анастасия Веденская рассказала, как ему хотелось залить кровью обнаженную женщину и снять это на видео.

Бывшая жена Епифанцева раскрыла его жуткие сексуальные предпочтения

Фото: Instagram @elizaveta_galkinaa

Актриса Анастасия Веденская рассказала о шокирующих подробностях сексуальных фантазий бывшего мужа Владимира Епифанцева. В шоу «Секрет на миллион» она описала хоум-видео, которые снимал супруг и, в которых она сама поначалу была не против поучаствовать. Странные идеи актера казались невинной шалостью, пока сюжеты не стали по-настоящему пугающими.

«Нет ничего круче голой женщины. Ну и ее кровью залить… Но то, что сейчас я вижу, — это дичь», — рассказала актриса.

Веденская также поделилась, что Епифанцев не боялся привлекать к съемкам экстравагантных клипов несовершеннолетних девушек. Так, однажды у него дома жила 14-летняя сбежавшая из дома девочка, которая тоже стала героиней эротического творчества актера. Этот случай привлек внимание правоохранителей, но для «режиссера» история закончилась благополучно.

По мнению Анастасии, наклонности супруга, невольно отсылающие к его герою в фильме «Зеленый слоник», могли в будущем навредить их детям. Но брак не сложился, и после многочисленных измен актера состоялся официальный развод. Одной из пассий Епифанцева, заметила Веденская, была ее подруга Анна Цуканова-Котт. Артист же настойчиво отрицал свою неверность.

Кадр из кинофильма «Зеленый слоник» 1999 г.

После болезненного расставания экс-супруги смогли наладить общение ради сыновей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Епифанцев впервые вывел в свет новую молодую возлюбленную.

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