«Старик со своей старухой»: Стриженова поздравила мужа с 33-летием свадьбы

Екатерина Стриженова трогательно и с юмором поздравила супруга Александра с 33-летней годовщиной свадьбы. В Instagram она опубликовала совместное фото с мужем, на котором они запечатлены улыбающимися с букетом цветов.

«Жил старик со своею старухой у самого синего моря… ровно 30 лет и три года!» — написала ведущая.

Instagram @strizhenovae

Поклонники пары порадовались за чету и принялись строчить пожелания.

«Счастья вашей семье!!!»

«Семейного долголетия вам, дожить до золотой свадьбы»

«Очень нравится ваша пара!»

«Нового корыта не желаю. И рыбку золотую тоже. Исполняйте желания друг друга сами. Хорошей погоды в доме!» — писали почитатели телеведущей.

Екатерина и Александр Стриженовы поженились сразу после совершеннолетия. В 2017 году они отметили в Шанхае 30-летие своего союза. У них есть две взрослые дочери — Анастасия и Александра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Екатерина Стриженова похвасталась выращенными гладиолусами.