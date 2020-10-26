«Старик со своей старухой»: Стриженова поздравила мужа с 33-летием свадьбы

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Алина Потёмкина
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Ведущая и актер поженились сразу, как им исполнилось по 18 лет, а встречаться начали со школьной скамьи.

Фото, видео: Instagram @strizhenovae

Екатерина Стриженова трогательно и с юмором поздравила супруга Александра с 33-летней годовщиной свадьбы. В Instagram она опубликовала совместное фото с мужем, на котором они запечатлены улыбающимися с букетом цветов.

«Жил старик со своею старухой у самого синего моря… ровно 30 лет и три года!» — написала ведущая.

Instagram @strizhenovae

Поклонники пары порадовались за чету и принялись строчить пожелания.

«Счастья вашей семье!!!»

«Семейного долголетия вам, дожить до золотой свадьбы»

«Очень нравится ваша пара!»

«Нового корыта не желаю. И рыбку золотую тоже. Исполняйте желания друг друга сами. Хорошей погоды в доме!» — писали почитатели телеведущей.

Екатерина и Александр Стриженовы поженились сразу после совершеннолетия. В 2017 году они отметили в Шанхае 30-летие своего союза. У них есть две взрослые дочери — Анастасия и Александра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Екатерина Стриженова похвасталась выращенными гладиолусами.

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