Какой гонорар требовала Ветлицкая и почему ее возращение обернулось провалом?

Возвращение певицы Натальи Ветлицкой на родину обернулось полным фиаско. Такое мнение в Facebook высказал журналист Алексей Остудин. Он рассказал о размерах гонорара, который требовала за свое выступление певица зимой, и объяснил, почему, на его взгляд, артистка не смогла вернуть себе былую славу в России.

До недавних пор Ветлицкая жила в Испании. Теперь, вернувшись на родину, она решила возобновить концертную деятельность. Но потребовала слишком много — три с половиной миллиона рублей, заметил журналист. Вмешалась в ее грандиозные планы и пандемия коронавируса.

«Конечно, Наталье очень не повезло с начавшейся эпидемией, но, судя по тому, как все происходило, как со скандалами были отменены все съемки на обложки глянца, как от Натальи ушла вся ее команда, которая изначально и готовила возвращение, эту пандемию можно использовать как прекрасное оправдание несбывшихся надежд. Да и гонорар в три с половиной миллиона рублей, который озвучивался в феврале, красноречиво говорил о том, что Наталья предпочла не заметить, что принцип „лучше работать меньше, но дороже“ остался далеко в прошлом. Видимо тому, кому суждено остаться в 90-х и нулевых, надо там и оставаться», — резюмировал Остудин.

Facebook @ostudin

По последним данным, звезда снова покинула Россию. Между тем, два ее концерта в Москве и Петербурге были отменены. Однако на сайте артистки до сих пор предлагается купить на них билеты.

В апреле, уже находясь в Испании, певица заболела коронавирусом. Как писал 5-tv.ru, после выздоровления Наталья Ветлицкая призналась, что изменила свое мнение о COVID-19.