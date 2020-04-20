Выздоровевшая Ветлицкая изменила отношение к коронавирусной инфекции

Высказывания Натальи Ветлицкой в Instagram на тему пандемии коронавируса удивили ее подписчиков. 55-летняя певица живет в Испании, где перенесла болезнь, схожую по симптомам с COVID-19. Ее мучили кашель, затрудненное дыхание и высокая температура. Тогда звезда 90-х выступила с заявлением к поклонникам, в котором призвала отнестись к информации о коронавирусной инфекции со всей ответственностью.

Позднее Ветлицкая поделилась с пользователями соцсети новостью о своем излечении. Вслед за выздоровлением она пересмотрела собственное отношение к коронавирусной инфекции. Теперь артистка уверяет поклонников, что сообщения об опасности сильно преувеличены, как и данные о количестве заболевших и умерших в Испании.

«Пожалуйста, не участвуйте в этой искусственно нагнетаемой истерии. Игнорируйте все источники информации, заражающие людей страхом. Они сознательно и целенаправленно занимаются уничтожением населения на ментальном уровне, внушая ему страх и беспомощность. Задумайтесь, зачем они это делают и в чьих интересах», — написала певица.

В комментариях Наталью спросили, почему она резко поменяла мнение. Знаменитость ответила, что успокоилась и перестала участвовать в «массовом психозе», которому поддалась изначально.

Впрочем, плюс от коронавируса или информации о нем артистка все же отметила, добавляет ФАН.

«За 11 лет пребывания на испанской земле никогда такого не припомню. Природа отдыхает наконец-то. Все расцвело буйным цветом и благоухает ароматом, птицы поют от счастья. Людишки ничего не стригут, не косят, не травят химией и выхлопными газами», — отметила она.

По словам исполнительницы, для оздоровления природы достаточно «посадить всех по домам на месяц-полтора». Ветлицкая убеждена, что в таком случае экосистема мгновенно восстановится без чьей-либо помощи.

Ранее 5-tv.ru писал, что заболевшая в Испании Ветлицкая рассказала о самочувствии.

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