«Верила и ждала»: адвокат Баталовых рассказала о реакции на задержание Дрожжиной

Актриса Наталия Дрожжина и ее муж Михаил Цивин были задержаны 26 октября по подозрению в мошенничестве против наследников советского актера Алексея Баталова. Адвокат вдовы артиста Гитаны Леонтенко и его дочери Марии Татьяна Кириенко прокомментировала для 5-tv.ru, как женщины отреагировали на эти новости.

Оказалось, что в ближайшие двое суток подозреваемые будут находиться под стражей.

«На сегодняшний момент им предъявлены обвинения, — рассказала Татьяна. — Данные лица задержаны на 48 часов для избрания им меры пресечения».

Адвокат семьи поблагодарила журналистов и всех пользователей сети, кто оказал поддержку вдове и дочери Баталова. Татьяна призналась, что до новостей про задержание пары Гитана Леонтенко жила, как «в страшном сне». У нее скакало давление, сдавали нервы.

А Мария рассказывала ей, что до предъявления обвинений они с матерью пытались договориться с Цивиным и Дрожжиной. Но те от попыток урегулировать все мирным путем отказались — в итоге было заведено уголовное дело. Оно закончилось задержанием супругов.

«Гитана Аркадьевна очень рада, ликует! Она надеялась на эту справедливость, верила и ждала», — подытожила адвокат.

Что касается возможных высказываний на тему того, что Гитана Леонтенко написала заявление о возбуждении уголовного дела в состоянии заблуждения, Татьяна Кириенко подчеркнула, что вдова Баталова это полностью опровергает.

«Она во всех интервью заявляет, что была в полном сознании и отдавала себе отчет в том, что она делала, и понимала, что она писала», — подчеркнула юрист.

Ранее 5-tv.ru писал, чем известна обвиненная в мошенничестве актриса Наталия Дрожжина.