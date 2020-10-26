Мгновения славы: чем известна обвиненная в мошенничестве актриса Наталия Дрожжина

Актриса Наталия Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин были задержаны следователями после разгоревшегося в СМИ скандала вокруг звездной семьи. 26 октября им предъявили обвинения в мошенничестве в громком деле о квартирах и деньгах, украденных у вдовы Алексея Баталова, Гитаны Леонтенко, и его младшей дочери Марии.

Скандал с наследством актера заставил кого-то вспомнить, а кого-то и запомнить имя Наталии Дрожжиной. Кто она такая и чем известна?

Юность и радужные перспективы

Наталия Дрожжина родилась в Одесской области и с детства мечтала стать актрисой. В этом ее поддерживала и тетя-балерина, Клавдия Черменская. Поэтому после школы девушка поступила в театральное училище имени Щукина в Москве.

Хрупкая блондинка уже в 18 лет дебютировала в фильме «Старшая сестра» 1966 года. Ее имя даже не появилось в титрах, но она верила, что впереди ее ждут новые роли. Два года спустя Дрожжина сыграла в картине «В тринадцатом часу ночи». Ее партнерами по съемочной площадке были великие актеры Анатолий Папанов, Зиновий Гердт и Георгий Вицин. Но и это не помогло начинающей актрисе «выстрелить».

Кадр из фильма "Поцелуй Чаниты", реж. Евгений Шерстобитов, 1974

В ее жизни были и другие фильмы, особенно много она снималась в 1970-е. Но всегда ей доставались только роли второго плана, а-то и третьего плана. Не помогли ни красота, ни диплом. Некоторые помнят ее по эпизодам в «Семнадцати мгновениях весны», «Ищу человека» и «Интердевочке». А вот роль Светланы Светличной в «Бриллиантовой руке» могла бы достаться ей, не отговори ее мать. Так она и не смогла сыграть у Гайдая.

Работа и личная жизнь

С актерством у Дрожжиной не сложилось. Так что она посвятила себя преподаванию, поступив на службу в Университет культуры при Академии управления МВД России. Параллельно этому она увлеклась благотворительной деятельностью и стала учредителем сразу нескольких фондов. Среди них — фонд «Помощь забытым актерам». Как оказалось, много позже, вероятно, это было неспроста.

www.globallokpress.com / Viktor Chernov

Говорили, что у Наталии было немало ухажеров, в юности ее внимания искали многие. Но уже боле 40 лет она верна лишь своему супругу Михаилу Цивину. Она не раз признавалась, что была счастлива провести свою жизнь рядом с ним. Детей у пары нет и не было, пишет «Утро.ру».

«Любовь» к чужой недвижимости

Осенью 2020 года прогремел скандал с наследством Алексея Баталова, которое обманом забрали у его вдовы Гитаны Леонтенко и дочери Марии, с рождения страдающей от ДЦП. Оказалось, что тесно дружившие с ними последние несколько лет супруги Дрожжина и Цивин предложили заключить договор пожизненной ренты между наследницей артиста и Наталией. А потом деньги с их счетов и оставленная им недвижимость таинственным образом перешли в чужие руки.

Следователи и пресса стали искать информацию о мошеннической схеме и «нарыли» немало интересного. Оказалось, что еще до случившегося от имени фонда имени Алексея Баталова рассылались письма с просьбами о финансовой помощи. Под письмами стояли подписи Леонтенко и Марии Баталовой, которых те не ставили. А директором организации оказался… Михаил Цивин.

Оказалось, что у супруга Дрожжиной было немало недвижимости в центре столицы. Как пишет 24СМИ, речь может идти о 17 квартирах. Внятного объяснения их происхождению он дать не смог.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Зато раскрыла карты их домработница. Татьяна Савенкова рассказала, что супруги старались оказаться рядом с оставшимися без поддержки пожилыми людьми, чаще всего артистами. Они помогали им с похоронами родственников, давали советы, приходили на помощь по первому зову. Но делали это, со слов женщины, с коварными целями.

Слова Савенковой косвенно подтвердили и показания композитора Ирина Грибулина. Она рассказала, что часто видела Дрожжину и Цивина на прощании с известными артистами. А домработница рассказала, что они выбирали в жертвы еще и одиноких владельцев комнат в коммуналках в центре Москвы. Дождавшись их смерти, они получали в свое распоряжение огромные квартиры.

Ранее писал, как Сергей Жорин оценил перспективы Дрожжиной и Цивина в деле об имуществе Баталова.