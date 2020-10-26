«Короночку примерил набекрень» — актер Сергей Никоненко о госпитализации

|
Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 019

Звезда сериала «Каменская» и фильма «Классик» некоторое время провел в отделении реанимации.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru

Популярный советский и российский актер Сергей Никоненко в интервью 5-tv.ru прокомментировал информацию о госпитализации в отделении реанимации, которое появилось в СМИ накануне.

«Уже выздоровел. Короночку примерил набекрень», — пошутил 79-летний актер, добавив, что теперь у него начинается курс реабилитации и ему уже лучше.

Народный артист РСФСР постарался успокоить поклонников сообщив, что уже дома и пожелал всем крепкого здоровья.

О госпитализации Сергея Петровича СМИ рассказала актриса Лариса Лужина. По ее словам, актер несколько дней назад почувствовал себя плохо из-за трудности дыхания. Никоненко провели срочную томографию и подтвердили COVID-19, несмотря на отрицательный результат теста. В итоге он провел в больнице пять дней, два из которых в реанимации.

Сергей Никоненко известен зрителям по картинам «Дворянское гнездо», «Война и мир», «Преступление и наказание», «Инспектор ГАИ», «Виват, гардемарины!», «Анкор, еще анкор», «Контрабандист», «Сталинград», «Завтра была война», «Классик», сериалу «Каменская» и другим. Всего на счету знаменитого актера более 200 киноработ. Также Никоненко известен как режиссер. Наиболее известные его картины — «Петрухина фамилия», «Трын-трава», «Елки-палки!», «Хочу вашего мужа», «Хочу в Америку».

Читайте также

+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
76.46
0.02 90.36
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:51
Время обнуляться: отток мигрантов открыл большое количество новых рабочих мест
17:44
Почему Дима Билан судится с экс-супругом своей сестры?
17:39
Уголовка за интимные фото в Финляндии, шершни-убийцы в США: любопытные события дня
17:38
Филадельфию охватили массовые беспорядки после убийства чернокожего
17:37
Наступают на пятки: ТОП-5 российских актеров-детей
17:30
Шойгу: Россия будет защищать интересы Минска, как свои собственные

Сейчас читают

«Не дождетесь!» — Жорин о госпитализации и самочувствии Евгения Петросяна
«Жизнь не станет прежней»: дочь Легкоступовой раскроет правду о смерти певицы
Сергей Жорин оценил перспективы Дрожжиной и Цивина в деле об имуществе Баталова

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок