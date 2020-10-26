Популярный советский и российский актер Сергей Никоненко в интервью 5-tv.ru прокомментировал информацию о госпитализации в отделении реанимации, которое появилось в СМИ накануне.

«Уже выздоровел. Короночку примерил набекрень», — пошутил 79-летний актер, добавив, что теперь у него начинается курс реабилитации и ему уже лучше.

Народный артист РСФСР постарался успокоить поклонников сообщив, что уже дома и пожелал всем крепкого здоровья.

О госпитализации Сергея Петровича СМИ рассказала актриса Лариса Лужина. По ее словам, актер несколько дней назад почувствовал себя плохо из-за трудности дыхания. Никоненко провели срочную томографию и подтвердили COVID-19, несмотря на отрицательный результат теста. В итоге он провел в больнице пять дней, два из которых в реанимации.

Сергей Никоненко известен зрителям по картинам «Дворянское гнездо», «Война и мир», «Преступление и наказание», «Инспектор ГАИ», «Виват, гардемарины!», «Анкор, еще анкор», «Контрабандист», «Сталинград», «Завтра была война», «Классик», сериалу «Каменская» и другим. Всего на счету знаменитого актера более 200 киноработ. Также Никоненко известен как режиссер. Наиболее известные его картины — «Петрухина фамилия», «Трын-трава», «Елки-палки!», «Хочу вашего мужа», «Хочу в Америку».