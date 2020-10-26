«Есть проблемы»: Никас Сафронов рассказал о состоянии Кондулайнен после инсульта

Знаменитый художник Никас Сафронов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировал состояние советской и российской актрисы, «секс символа СССР» Елены Кондулайнен. Этим летом знаменитость перенесла инсульт прямо в ресторане. Звезду экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу, где врачи констатировали острое нарушение мозгового кровообращения. После случившегося Кондулайнен была вынуждена передвигаться на ходунках.

По слухам, звезда советского кинематографа настолько была подавлена после случившегося, что изолировалась от людей и стала затворницей. Однако, как отметил Никас Сафронов, поклонники могут рассчитывать на то, что их кумир скоро восстановится и снова будет радовать своим появление на публике.

«Все идет нормально, Все стабильно, идет на поправку. Понемножку выкарабкивается. Так что надеюсь, что в ближайшее время мы ее все увидим, порадуемся вместе с ней. Есть, конечно, проблемы со здоровьем, но не такие критичные. Во всяком случае не критичные», — отметил художник в интервью 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Кондулайнен перед инсультом заподозрила, что в бокал подсыпали яд. В тот роковой вечер она находилась в ресторане «Времена года» столичного парка Горького, где праздновала с труппой театра закрытие сезона.