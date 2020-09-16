Елена Кондулайнен перед инсультом заподозрила подсыпанный в бокал яд

Перед инсультом Елена Кондулайнен обронила загадочную фразу. Об этом упомянул ее коллега, художественный руководитель «Театра Луны» Сергей Проханов.

Как сообщал 5-tv.ru, актрисе стало плохо 24 июля. В тот вечер она находилась в ресторане «Времена года» столичного парка Горького, где праздновала с труппой театра закрытие сезона.

«Я был рядом с ней. Лена выпила глоток шампанского и спросила: „Кто мне насыпал яда?“. Я сижу рядом — и она на меня смотрит», — цитирует Проханова Starhit.

Актер и режиссер отметил, что не причинил бы вреда Кондулайнен. У коллег сложились хорошие приятельские отношения. Да и не яд стал причиной резкого ухудшения самочувствия советской кинозвезды, как позже констатировали врачи. 62-летняя знаменитость испытала головную боль и нарушение речи. Из ресторана ее увезла «скорая». Актрису госпитализировали в Боткинскую больницу, где ей констатировали острое нарушение мозгового кровообращения. Сейчас она идет на поправку и восстанавливается под наблюдением медиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что перенесшая инсульт Елена Кондулайнен сломала руку.