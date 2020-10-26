Жена Сергея Жигунова нашла виновных в романе артиста с Анастасией Заворотнюк

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Светлана Александрова
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Ради партнерши по сериалу «Моя прекрасная няня» актер ушел из семьи, но вернулся два года спустя.

Жена Сергея Жигунова нашла виновных в романе артиста с Анастасией Заворотнюк

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Сергей Жигунов, известный по роли в телефильмах о гардемаринах и сериале «Моя прекрасная няня», после бурного романа с партнершей по ситкому Анастасией Заворотнюк вернулся к жене Вере Новиковой. И актриса, к удивлению многих, простила его. В эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» 62-летняя Новикова призналась, что это была не единственная измена мужа, но она смогла понять, почему популярного артиста так тянет на приключения, хотя и не скрывает, что внутри у нее все кипело.

«Настя была у нас в гостях, мы ее прекрасно приняли. Потом Сережа говорил, что какие-то взаимоотношения у них возникли только к концу съемок. Эта ситуация была очень сильна подогрета прессой. Возможно, она бы развивалась по-другому сценарию, не будь вмешательства СМИ», — цитирует артистку столичного театра имени Вахтангова StarHit.

От журналистов Вера Новикова и узнала о романе своего супруга с Заворотнюк — сам Жигунов признаваться не решался до последнего. Но в конце концов ушел из семьи. По словам понимающей супруги, артисту, который постоянно испытывает на себе восхищение поклонников, всегда кажется, что дома его недостаточно ценят.

«Мне Сережка постоянно говорил, мол, меня так все любят, а домой я прихожу и не чувствую такой любви. Мы к нему не относились как к персонажу, а как к мужу, папе… Было очень обидно», — призналась артистка.

Накануне, как сообщал 5-tv.ru, подтвердились слухи о разводе Сергея Жигунова с Верой Новиковой. Свидетельство о расторжении брака опубликовал в своем Instagram сам актер. В последнее время ходили слухи о его романе с журналисткой Викторией Ворожбит.

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