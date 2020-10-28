«Не жаждем крови»: Как вдова и дочь Баталова отреагировали на решение суда по делу о наследстве

Адвокат Павел Астахов озвучил позицию вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова Гитаны Леонтенко и его дочери Марии по ситуации с мошенничеством с наследством звезды. Накануне правоохранители задержали актрису Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина по данному делу, но суд не стал отправлять их под стражу. Теперь имущество Баталова находится под арестом.

«Позиция какая? Они сказали: „Мы не жаждем ничьей крови. Но нам настолько испортили жизнь, у нас все отобрали, нас сделали практически бомжами и нищими, поэтому мы за то, чтобы справедливость восторжествовала. Пусть суд сам решит“. Поэтому наша позиция в этом деле — на усмотрение суда», — сообщил юрист Астахов в эфире программы Андрея Малахова.

ТАСС / Григоров Гавриил

Адвокат уточнил, что общая сумма ущерба семье Баталова оценивается в 36 миллионов рублей. Этого было «вполне достаточно» для предъявления обвинений.

Астахов заверил, что сторона Гитаны Леонтенко и Марии Баталовой не собиралась доводить дело до суда, если бы им все вернули.

«Эти люди потеряли связь с реальностью. Вместо того, чтобы давно закончить этот спор, поступить мудро и честно, эти люди довели себя до скамьи подсудимых», — добавил он.

Адвокат опроверг ранние заявления самих Цивина и Дрожжиной, а также их друзей. Те говорили, что пара на свои средства поставила памятник на могиле Алексея Баталова и сделала памятную табличку на доме, где он жил. На самом деле это заслуга режиссера Никиты Михалкова и его друзей, которым была небезразлична судьба советского актера и его наследников.

Актриса Наталия Дрожжина с Михаилом Цивиным помогли с организацией похорон Баталова и уговорили его вдову подписать доверенность на свое имя. Затем они сняли все деньги со счетов, переписали на себя всю недвижимость и забрали архивные документы из квартиры в Доме на набережной в Москве. Как пишет сайт Teleprogramma.pro, бывшие друзья Баталова «назначили» на пост президента благотворительного фонда Баталова Гитану Леонтенко. Именно от ее имени они рассылали письма с просьбой о финансовой помощи.

Ранее 5-tv.ru писал, что сказала вдова Караченцова о задержании подозреваемых в мошенничестве с наследством Баталова.