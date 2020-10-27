Вдова Караченцова прокомментировала задержание подозреваемых в мошенничестве с наследством Баталова

Два года назад не стало любимого миллионами зрителей артиста театра и кино Николая Караченцова. Народный артист РСФСР не дожил всего один день до своего 74-летия. Накануне вдова актера Людмила Поргина пришла на могилу мужа на Троекуровском кладбище в Москве с многочисленными друзьями и коллегами, чтобы вспомнить молодость и даже спеть.

«Мы с утра уже сходили на кладбище с Коленькиными друзьями, — принесли цветы, Лерочка из нашего хора спела „Аллилуйю любви“ — так красиво!» — рассказала Поргина в интервью сайту KP.RU.

По ее словам, в этот день близкие и товарищи, которые в молодости вместе с Караченцовым участвовали в капустниках, звонят ей и вспоминают только хорошее.

«Сегодня мне набрал даже художник с Украины, который написал огромный Колин портрет… Все его помнят и меня не забывают. У нас все хорошо! Вот бы еще коронавирус проклятый нас не брал…», — поделилась актриса, прожившая с Караченцовым 43 года.

Она призналась, что постоянно подвергается критике со стороны злопыхателей за то, что не выглядит безутешной после смерти мужа.

«Кто-то даже назвал меня „веселой вдовой“. Но как мне не быть веселой, если моя семейная жизнь удалась? Мы больше 40 лет были счастливы вместе. Умирая, он говорил мне: „Люда, я с тобой не расстанусь ни на секунду!“. И для меня он по-прежнему жив», — объяснила Поргина источник своего оптимизма.

По ее словам, покойный супруг велел ей жить в свое удовольствие, когда его не станет.

«Встань с утра, накрась губы красной помадой, модно оденься — и вперед!» — пересказала слова мужа актриса.

Однако на вопрос, не предлагают ли ей выйти замуж, Людмила Поргина категорически отрезала, что после Николая Караченцова не посмотрит ни на одного мужчину.

«Хотя бывало, многие пытались подойти… Но я сразу предупреждаю: даже не думайте, это невозможно», — заявила вдова.

Людмила Поргина назвала «хорошей новостью» задержание актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина по подозрению в мошенничестве с наследством актера Алексея Баталова, ушедшего из жизни в 2017 году. По словам вдовы Караченцова, Баталов был «святым человеком» и она не понимает, как можно было покушаться на имущество его семьи.

«Все наши друзья сразу подключились к этой беде, записали уже две программы на телевидении. А куда еще Гитане с Машей бежать? Они ведь никем не защищены. Надеюсь, теперь наконец справедливость восторжествует», — сказала Поргина.

По ее словам, с Натальей Дрожжиной лично она не знакома, но по странному совпадению обстоятельств постоянно встречала ее на похоронах.

«Где уходили артисты старой гвардии, там они с мужем вдруг, откуда ни возьмись, и появлялись… А ведь нас, актеров, так легко обмануть — знаете, сколько квартир уже исчезло? Десятки! Поэтому никому нельзя доверять», — посетовала актриса.

Сама она с подобными «доброжелателями» не сталкивалась. Да и с ней у мошенников нет ни малейшего шанса.

«У меня ведь сын адвокат, он хвосты всем сразу прижмет. А кроме того, Коля ведь был грамотным человеком: все свое наследство — квартиру, дом — он завещал сыну. Мне ничего не принадлежит. Да и зачем? Мои родные меня не бросят», — объяснила Поргина.

Николай Караченцов, который так и не смог оправиться после тяжелой аварии, произошедшей в 2005 году, скончался утром 26 октября в реанимации онкологической клиники — в последние годы жизни он боролся с раком легких. О том, как актер прощался с миром, его вдова Людмила Поргина рассказал на днях в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

5-tv.ru писал также, чем известна задержанная по подозрению в мошенничестве Наталья Дрожжина.