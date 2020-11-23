На учебу как на ПМЖ: Галкин рассмешил сеть кадром о сборах Лизы и Гарри в школу

Валентин Черников
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Дети Пугачевой ходят в первый класс с поклажей в каждой руке.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Учеба в первом классе нелегко дается Гарри и Лизе Галкиным. Как показал их папа, сложности начинаются еще дома во время сборов в школу. Неизвестно, что и как преподают детям в учебном заведении, но им приходится носить с собой несколько увесистых портфелей и сумок.

Галкин-старший запечатлел ребят в холле их замка в подмосковной деревне Грязь. Сын и дочь стоят перед выходом, нагруженные вещами до такой степени, будто уезжают в школу на постоянное место жительство. Их лица в этот момент нельзя назвать довольными. Между ребятами в кадре расположился стоящий на постаменте рыцарь — один из предметов интерьера замка. Этот персонаж и прежде мелькал на фотографиях звездной четы, но лишь теперь обрел удивленный вид, глядя в сторону юных хозяев.

Instagram @maxgalkinru

«В школу как на праздник. Товарищ на заднем плане окаменел от количества вещей у школьников», — пошутил Максим Галкин.

Поклонники в комментариях одновременно и посмеялись, и пожалели наследников Пугачевой.

«Решили выселить детей?»

«Вид, как будто прогоняют из дому»;

«А еще лыж не хватает…»;

«Бедные дети, они в школу на неделю что ли?»

«На лицах безумное счастье», — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Галкина заподозрили в использовании косметики.

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