Не в том возрасте, чтобы менять постель: Светличная решила не переезжать к Кравец

Актриса Светлана Светличная отреагировала на предложение Алены Кравец переехать к ней домой. В интервью 5-tv.ru кинозвезда передала певице и модели отказ, но осталась весьма благодарна за проявленную чуткость.

Ранее Светличная рассказала о покушении на ее жизнь. 80-летняя актриса живет одна, родственники навещают ее нечасто. Однако недавно внучка знаменитости, Мария, внезапно пришла в гости с незнакомцами. По словам заслуженной артистки, после их ухода она нашла в доме шарики со смертельно опасной ртутью и почувствовала недомогание. Звезда экрана считает, что сын Алексей, его супруга Ольга и внучка Мария претендуют на ее квартиру и не намерены ждать, пока хозяйка умрет естественной смертью.

Алена Кравец отреагировала на это заявление. Модель выразила готовность перевезти Светличную к себе и обеспечить всем необходимым.

«Я сейчас стараюсь, чтобы меня защищала полиция. А дом я свой люблю и я не могу в таком возрасте менять постель. Я такой человечек, да. Спасибо ей, она очень добрая, теплая и красивая. Она настоящая. Ей привет огромный от меня и поклон. Спасибо за заботу!» — прокомментировала Светличная.

Заслуженная артистка РСФСР добавила, что тем временем ее ситуация с родственниками усугубилась. По ее словам, к числу тех, кто встал против нее, добавился родной брат.

«У меня очень сложный период со своими родными — с сыном, с невесткой, с братом. Когда я пожаловалась брату, он еще больше расстроил меня своим отношением. Он не верит. Думает, что этого не могло быть», — сказала актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Светличная озвучила подробности травли со стороны внучки и сына.