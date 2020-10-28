Нетребко надела на концерт с Пласидо Доминго серьги за 18 миллионов рублей

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Алина Потёмкина
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Выступление оперной дивы и знаменитого тенора состоялось в Большом театре.

Нетребко надела на концерт с Пласидо Доминго серьги за 18 миллионов рублей

Фото: ТАСС / FLORIAN WIESER

Анна Нетребко выступила на сцене Большого театра в баснословно дорогих серьгах. Для участия в концерте испанского тенора Пласидо Доминго она выбрала украшение из коллекции Green Carpe швейцарского элитного ювелирного дома Chopard. Об этом сообщается в Instagram ювелирного магазина Mercury.

«Для своего выступления Анна Нетребко выбрала серьги Chopard из коллекции Green Carpet из белого золота с бриллиантами», — говорится в сообщении.

Стоит такой аксессуар порядка 18,5 миллионов рублей, уточняет Лента.ру. Комментариев к посту ювелирного ритейлера немного, в них поклонники выражают восхищение красотой оперной дивы и знаменитого певца.

«Они великолепны»

«Чудесные»

«Прекрасная пара и талантливая», — пишут пользователи сети.

Анна Нетребко совсем недавно спровоцировала скандал вокруг репертуара Большого театра. Знаменитость решила поделиться с поклонниками фрагментами постановки, в которой поет ее муж Юсиф Эйвазов, но реакция публики на увиденное была неожиданной. Позже 5-tv.ru рассказывал, как прокомментировал это известие и в целом охарактеризовал происходящее в Большом театре Николай Цискаридзе.

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