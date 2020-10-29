Цивин и Дрожжина решили вернуть имущество семье Баталова

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Светлана Александрова
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О попытке урегулировать конфликт вокруг наследства мирным путем рассказал адвокат Кучерена, консультирующий обвиняемых подозреваемых в мошенничестве.

Цивин и Дрожжина решили вернуть имущество семье Баталова

Фото: ТАСС / Григоров Гавриил

Конфликт вокруг наследства Алексея Баталова между его семьей и Натальей Дрожжиной с Михаилом Цивиным может быть урегулирован мирным путем. Обвиненные в мошенничестве изъявили намерение вернуть все имущество вдове и дочери народного артиста СССР. Об этом сообщил в интервью «МК» адвокат Анатолий Кучерена, который готов выступить гарантом в этом деле.

«Примерно две недели назад ко мне обратились Цивин и Дрожжина с просьбой проконсультировать их, как они могут расторгнуть договора пожизненной ренты. <…> Мы с ними встретились, поговорили. Я заявил о своей позиции — надо все вернуть. Они на это ответили, что так и хотят сделать», — пояснил Кучерена.

По его словам, соглашение о расторжении планировалось подписать в пятницу в студии Никиты Михалкова, но оказалось, что подлинники всех документов находятся у следователя, а само имущество арестовано. Снять арест следователи отказываются.

Юрист уточнил, что подозреваемые в мошенничестве намереваются вернуть все недвижимое имущество, которое было оформлено на Дрожжину: одну третью долю в квартире по улице Серафимовича и нежилое помещение, а также квартиру в 1-м Самотечном переулке. По его словам, ели после этого у следствия будут какие-то еще претензии, это будет уже другой вопрос.

«Цивина и Дрожжина признали ошибку, хотят исправить. Ведь обе семьи общались много лет. А раз так, то можно было бы всю историю вывести из уголовной плоскости», — резюмировал Кучерена.

Актриса Наталия Дрожжина и ее муж Михаил Цивин были задержаны 26 октября. Им предъявили обвинение в мошенничестве, но заключать их под стражу суд отказался. 5-t.ru подробно рассказывал, чем известны супруги, и какая недвижимость оказалась в их распоряжении.

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