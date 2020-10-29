Начинающая актриса Анастасия Шульженко, утверждавшая, что беременна от Сергея Глушко, известного под сценическим псевдонимом Тарзан, записала обращение к нему. На видео, которое она выложила на своей странице в Instagram бывшая любовница грозится рассказать все подробности отношений с мужем Наташи Королевой, если тот не перестанет ее провоцировать.

«Остановись! Хватит превращать все в фарс и абсурд!» — написала под роликом Анастасия.

По словам Шульженко, она всегда считала, что если кто-то хочет что-то забыть, он «берет и забывает», однако Тарзан, по ее мнению, наоборот, всячески педалирует тему.

«Знаешь, Сережа, не зли меня. Или ты правда хочешь, чтобы я рассказала вообще все — все, на чем строились наши с тобой отношения?» — грозится девушка.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Тарзан предложил своим подписчицам в Instagram, «желающим поправить свое материальное положение», пойти на телевидение и притвориться его любовницами. Стриптизер объяснил свою идею тем, что прошлые и нынешние претендентки на эту роль его «уже задолбали».