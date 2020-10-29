Авария с участием люксового Rolls-Royce в ночь на 29 октября в Санкт-Петербурге привлекла внимание общественности. Кадры с записи камеры наблюдения ДТП на Крестовском острове публиковал 5-tv.ru. Несмотря на то, что, по предварительным данным, не водитель элитной иномарки стал виновником аварии, в сводки новостей шикарный Rolls-Royce попадает не впервые.

Так, один из читателей 5-tv.ru, прислал в редакцию видео с камеры регистратора, на которой видно, как похожий автомобиль поворачивает с улицы Льва Толстого на Петропавловскую улицу, игнорируя запрещающий сигнал светофора.

По некоторым данным, за рулем иномарки, попавшей в ДТП с автомобилем Ford на Крестовском острове, могла находиться дочь местного бизнесмена Александра Петрова.

К слову, автоледи и раньше привлекала внимание сотрудников ГИБДД из-за чрезмерной тонировки автомобиля. Тогда правоохранители остановили и без того заметный Rolls-Royce: за рулем оказался 23-летний мужчина, а с ним рядом владелица авто Александра Петрова.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места аварии между Rоlls-Rоусе и Ford на Крестовском острове.