«Не может быть!» — Дмитрий Шепелев раскрыл истинный возраст Анны Хилькевич
Фанаты шокированы — многие были уверены, что Хилькевич гораздо моложе. Актриса ответила Шепелеву и заявила, что не пригласит на юбилей.
Фото: Instagram @annakhilkevich
Телеведущий Дмитрий Шепелев огорошил подписчиков очередным постом. На своей странице в Instagram он опубликовал свою фотографию и подписал ее весьма неожиданным образом.
«Завтра еду на вечеринку к Анне Хилькевич. Ей исполнился 41 год. Что подарить?» — написал он.
Пока поклонники приходили в себя и понимали, что это шутка, актриса ответила «обидчику».
«Дим, ты, видимо, обиделся, что я на 40-летие тебя не пригласила. Поэтому так написал, я знаю! Просто 40-летие не отмечают!» — оправдалась Хилькевич.
Надо отметить, что многие фанаты даже не обратили внимания на цифру и стали наперебой предлагать варианты подарка для 41-летней женщины вроде цветов, золотых украшений или картин. Догадавшиеся о розыгрыше тоже посоревновались в остроумии.
«Господи, вам 41?! Не может быть! 25, ладно 30, но не 41!» — не верили некоторые.
«После того, как вы огласили ее возраст на весь Instagram, даже не знаю, что можно ей подарить, чтобы загладить этот поступок»;
«С таким другом и врагов не надо»;
«Хорошая шутка. На самом деле ей 79»;
«Ну 41 — дата не круглая, можно подарить что-нибудь квадратное!» — шутили комментаторы.
Трудно теперь предсказать, что подарит Шепелев звезде сериала «Универ», но то, что на самом деле ей 34 года, все же, стоит упомянуть.
Ранее 5-tv.ru рассказывал истории двух актрис — Анны Хилькевич и Анны Старшенбаум — о личном опыте увеличения груди с помощью пластической хирургии. Девушки честно рассказали о плюсах и рисках операций.
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