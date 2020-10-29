«Не может быть!» — Дмитрий Шепелев раскрыл истинный возраст Анны Хилькевич

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Оксана Тарасова
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Фанаты шокированы — многие были уверены, что Хилькевич гораздо моложе. Актриса ответила Шепелеву и заявила, что не пригласит на юбилей.

«Не может быть!» — Дмитрий Шепелев раскрыл истинный возраст Анны Хилькевич

Фото: Instagram @annakhilkevich

Телеведущий Дмитрий Шепелев огорошил подписчиков очередным постом. На своей странице в Instagram он опубликовал свою фотографию и подписал ее весьма неожиданным образом.

«Завтра еду на вечеринку к Анне Хилькевич. Ей исполнился 41 год. Что подарить?» — написал он.

Instagram @dmitryshepelev

Пока поклонники приходили в себя и понимали, что это шутка, актриса ответила «обидчику».

«Дим, ты, видимо, обиделся, что я на 40-летие тебя не пригласила. Поэтому так написал, я знаю! Просто 40-летие не отмечают!» — оправдалась Хилькевич.

Надо отметить, что многие фанаты даже не обратили внимания на цифру и стали наперебой предлагать варианты подарка для 41-летней женщины вроде цветов, золотых украшений или картин. Догадавшиеся о розыгрыше тоже посоревновались в остроумии.

«Господи, вам 41?! Не может быть! 25, ладно 30, но не 41!» — не верили некоторые.

«После того, как вы огласили ее возраст на весь Instagram, даже не знаю, что можно ей подарить, чтобы загладить этот поступок»;

«С таким другом и врагов не надо»;

«Хорошая шутка. На самом деле ей 79»;

«Ну 41 — дата не круглая, можно подарить что-нибудь квадратное!» — шутили комментаторы.

Трудно теперь предсказать, что подарит Шепелев звезде сериала «Универ», но то, что на самом деле ей 34 года, все же, стоит упомянуть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал истории двух актрис — Анны Хилькевич и Анны Старшенбаум — о личном опыте увеличения груди с помощью пластической хирургии. Девушки честно рассказали о плюсах и рисках операций.

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