Защита Конкина заподозрила, что бойфренд дочери актера мог следить за девушкой
За три месяца до гибели девушки ее сожитель подарил ей мобильный телефон. На нем могло быть отслеживающее устройство.
Фото, видео: Instagram @mimimishka3377; 5-tv.ru
Сожителя Софии Конкиной Михаила Серова заподозрили в слежке за возлюбленной представители защиты семьи Владимира Конкина. Об этом 5-tv.ru сообщила адвокат актера Юлия Нитченко.
По ее словам, молодой человек подарил девушке смартфон, на который она снимала видео из поездок в течение последних трех месяцев. Защита Владимира Конкина, выступающего пострадавшим в деле о гибели дочери, предполагает, что на телефон могла быть установлена программа, отслеживающая перемещение владелицы устройства.
«Она очень хорошо относилась ко всей своей семье. В ее телефоне есть видео, которое было снято в течение трех месяцев, на котором она листает семейный альбом и очень тепло отзывается о каждом члене семьи. Папе, маме, братьях — обо всех. Также там есть теплые добрые видео, сделанные вместе с Еленой Переслени, когда они ездили в Санкт-Петербург. Они проводили время в течение этих трех месяцев, а именно этот телефон ей подарил ее сожитель Михаил Серов. И мы предполагаем, что на нем была установлена геолокация ее передвижения», — сказала Нитченко.
Она добавила, что пока защита актера не получила результаты судебно-медицинской и судебно-компьютерной экспертиз. До момента их выдачи юристы намерены бороться с распространением недостоверной информации о семье артиста в СМИ.
Семейные дела актера Владимира Конкина широко обсуждаются в прессе после трагедии, которая постигла звезду советского кинематографа. В сентябре 2020 года погибла дочь артиста София — девушка утонула в бассейне фитнес-центра при странных обстоятельствах. Ее отец не верит в случайность гибели своего ребенка, так как, по его словам, София прекрасно умела плавать. Владимир Конкин обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием переквалифицировать уголовное дело о смерти своей дочери на убийство.
Ранее 5-tv.ru писал, какие отношения связывали Владимира Конкина и его директора Елену Переслени.
Читайте также
94%
1.32 92.60
1.34
Нашли ошибку?