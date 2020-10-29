Защита Конкина заподозрила, что бойфренд дочери актера мог следить за девушкой

Сожителя Софии Конкиной Михаила Серова заподозрили в слежке за возлюбленной представители защиты семьи Владимира Конкина. Об этом 5-tv.ru сообщила адвокат актера Юлия Нитченко.

По ее словам, молодой человек подарил девушке смартфон, на который она снимала видео из поездок в течение последних трех месяцев. Защита Владимира Конкина, выступающего пострадавшим в деле о гибели дочери, предполагает, что на телефон могла быть установлена программа, отслеживающая перемещение владелицы устройства.

«Она очень хорошо относилась ко всей своей семье. В ее телефоне есть видео, которое было снято в течение трех месяцев, на котором она листает семейный альбом и очень тепло отзывается о каждом члене семьи. Папе, маме, братьях — обо всех. Также там есть теплые добрые видео, сделанные вместе с Еленой Переслени, когда они ездили в Санкт-Петербург. Они проводили время в течение этих трех месяцев, а именно этот телефон ей подарил ее сожитель Михаил Серов. И мы предполагаем, что на нем была установлена геолокация ее передвижения», — сказала Нитченко.

Она добавила, что пока защита актера не получила результаты судебно-медицинской и судебно-компьютерной экспертиз. До момента их выдачи юристы намерены бороться с распространением недостоверной информации о семье артиста в СМИ.

Семейные дела актера Владимира Конкина широко обсуждаются в прессе после трагедии, которая постигла звезду советского кинематографа. В сентябре 2020 года погибла дочь артиста София — девушка утонула в бассейне фитнес-центра при странных обстоятельствах. Ее отец не верит в случайность гибели своего ребенка, так как, по его словам, София прекрасно умела плавать. Владимир Конкин обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием переквалифицировать уголовное дело о смерти своей дочери на убийство.

Ранее 5-tv.ru писал, какие отношения связывали Владимира Конкина и его директора Елену Переслени.