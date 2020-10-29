Новый вид коронавируса небывалыми темпами распространяется по Европе

Вид коронавируса SARS-CoV-2 20A.EU1, который впервые обнаружили у испанских рабочих в начале этого лета, быстро распространился по Европе и стал причиной большого числа новых случаев заражения. К такому выводу пришла международная группа ученых из Испании и Швейцарии сообщает medrxiv.

Данный вид COVID-19 с июня вышел за пределы Испании — довольно часто его стали замечать у 40% заболевших коронавирусом в Швейцарии, 60% в Ирландии и более 80% в Великобритании. Также он добрался до таких стран, как Норвегия, Латвия, Нидерланды, Франция. Его обнаружили даже в Гонконге и Новой Зеландии.

Руководитель исследования, генетик из Базельского университета Эмма Ходкрофт призналась, что не видела ранее ни одного варианта COVID-19 с такой динамикой распространения за все время изучения геномных последовательностей коронавируса в европейских странах.

Вирус смог быстро распространиться вместе с отдыхающими, которые вернулись из отпуска в Испании. Ученые заявляют, что «более строгий контроль за авиасообщением» и перемещение людей мог бы снизить темпы, а принятые ограничительные меры сейчас недостаточны.

Сейчас ученые выясняют, есть ли у этого вида определенная мутация в спайковом белке, который вирус использует для проникновения в человеческий организм.

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