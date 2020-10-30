Литвинова рассказала о состоянии Земфиры после слухов о COVID-19

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Виктория Андреева
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Появилась информация, что несколько суток назад певица почувствовала себя плохо и в срочном порядке обратилась за помощью к медикам.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; Instagram @renatalitvinovaofficiall, @zemfiralive

Близкая подруга певицы Земфиры — актриса и кинорежиссер Рената Литвинова — прокомментировала слухи об инфицировании звезды коронавирусом.

На странице в личном Instagram-аккаунте Рената выложила пост, где заявила, что за здоровье артистки в настоящий момент опасаться не стоит.

«Земфира передает всем привет и чувствует себя хорошо!» — сообщила фолловерам Литвинова.

Следом сама Земфира продублировала запись на своей страничке в соцсети, чтобы успокоить публику.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Пользователи Instagram желали певице огромного здоровья и побольше сил для скорейшего возвращения к плодотворной творческой деятельности.

«Держитесь и помните: тысячи поклонников переживают за ваше здоровье. Мы с вами!»

«Спасибо за прекрасную новость! Земфире желаю скорейшего выздоровления!»

«Скорейшего выздоровления, милая Z!» — обращались к Земфире фанаты.

О ее болезни стало известно несколько суток назад. 44-летняя певица почувствовала себя плохо, самостоятельно обратилась за помощью к медикам, которые и поставили диагноз COVID-19, напоминает «Дни.ру». В срочной госпитализации артистка не нуждалась, а потому в настоящее время проходит лечение на дому.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти музыкального руководителя Михайловского театра Александра Ведерникова, легкие которого из-за коронавируса перестали функционировать совсем.

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