Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на период с 2 по 8 ноября

Специалисты в области предсказания судьбы считают рунический гороскоп даже более точным, чем астропрогноз для каждого знака зодиака. Дар видеть, что говорят руны — особый и редкий, он помогает не только предупредить невзгоды, но даже изменить будущее.

Рунический провидец Игорь Вечерский — знаменитый толкователь рун, который точно предрек многие события в жизни знаменитостей. Эксклюзивно для 5-tv.ru он составил рунический гороскоп на период с 2 по 8 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

В начале недели перевернутая руна Ансуз предупреждает о том, что вас могут попытаться обмануть, спровоцировать. Не поддавайтесь на это и достигайте своих целей. В середине недели (Альгиз п*) все еще стоит сохранять бдительность — не совершайте рискованных действий. В конце недели (Вуньо п) вы будете близки к достижению гармонии, недалеки от цели, но не все возможности смогут осуществиться быстро, проявите терпение.

Телец

В начале недели (Феху) ожидается благоприятное стечение финансовых дел, любых материальных операций. В середине неделе (Лагуз) ваши усилия будут успешны, однако вам не следует сталкиваться с проблемами напрямую, попробуйте обойти их. В конце недели (Кено п) настанет время взять все под свой контроль и не выпускать процессы из своих рук.

Близнецы

В начале недели (Гебо) вас ждет удача в поиске партнеров и союзников. В середине недели (Эйваз) возможны перемены и столкновения интересов. Не сдавайтесь, достигайте своих целей не упускайте свой шанс. В конце недели (Манназ) наступит время для саморазвития, самореализации, возможно, вы найдете необходимого вам человека.

Рак

В начале недели руна Йера дает вам возможность получить заслуженный результат, подвести итог своих трудов. В середине недели (Перто п) не рекомендуется начинать новые дела. Будьте внимательны в сфере распространения информации. В конце недели (Беркана п) вы увидите, что не все возможности были реализованы, и следует внимательно отнестись к этому в будущем.

Лев

В начале недели (Ансуз) будет прекрасное время для общения и нахождения общего языка с людьми. Не отказывайтесь от советов, они могут быть полезны. В середине недели (Хагалаз) время некой стихии разрушения, воспользовавшись которой с осторожностью, вы достигнете больших результатов. В конце недели (Альгиз п) лучше избегать слишком рискованных операций.

Дева

В начале недели (Альгиз п) отложите все важные события, решения и поступки на следующий период. В середине недели (Йера) придет время труда, достижения результата и получения плодов своих усилий. В конце недели (Иса) течение процессов пойдет по заранее проложенному сценарию, серьезные изменения маловероятны.

Весы

В начале недели (Хагалаз) вы можете расчистить путь для будущего успеха, избавиться от всего старого и отжившего свое. В середине недели перевернутая руна Феху предупреждает о возможности непредвиденных трат и советует внимательно отнестись к финансовой сфере. В конце недели (Тейваз) наступит ваш триумф — время побед и достижений.

Скорпион

В начале недели руна Турисаз дает большие возможности решительным людям, но расслабляться нельзя — бдите. В середине недели (Отал) ваши семейные отношения могут повлиять на другие сферы вашей жизни и помочь вам. В конце недели (Йера) работайте и достигайте своего результата, ждать его осталось недолго.

Стрелец

Перевернутая руна Райдо не советует начинать новые дела и отправляться в дальние поездки. В середине недели (Соуло) предайтесь творчеству, найдите возможности для самореализации и сможете достигнуть большого успеха. Прекрасный шанс проявить себя наилучшим образом. В конце недели (Тейваз) ваше трудолюбие будет вознаграждено удовлетворением от плодотворной работы.

Козерог

В начале недели (Лагуз) сторонитесь проблемных ситуаций, постарайтесь не сталкиваться с ними напрямую и воспользоваться хитростью для достижения цели. В середине недели (Беркана) наступит время для благотворного роста. В конце недели (Соуло) вспомните, что давно задумали и пустите все силы на свои достижения

Водолей

В начале недели (Ингуз) будут бушевать эмоции и страсти — ваш энтузиазм будет мотивировать других, а вы найдете нужных партнеров для реализации общих задач. В середине недели (Турисаз) вы можете раздвинуть границы возможного и достичь хороших результатов — взгляните на проблему под новым углом. Но это также и период дополнительного риска, который требует осторожности. В конце недели (Феху) займитесь семейным бытом. В это время любые финансовые операции в сфере недвижимости могут быть успешны.

Рыбы

Руна Хагалаз в начале недели говорит о том, что вы можете в этот период разрушить старое и отжившее, чтобы освободить место для нового и грядущего. В середине недели (Отал) вы поймете, что используете не все возможности поддержки — обратите внимание на близкий круг. В конце недели (Феху) — время материального благосостояния, процветания и удачного стечения обстоятельств для любых финансовых операций.

* — перевернутая

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз на 2021 год для всех знаков зодиака.