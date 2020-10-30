«Люди низкого пошива»: Соседов раскритиковал Наргиз и Лепса за пьянство на концертах

Сценическое поведение певицы Наргиз осудил музыкальный критик Сергей Соседов. Журналист отреагировал на недавнее признание певицы в том, что она нередко позволяла себе распивать алкоголь за кулисами и перед зрителями во время концертов. Из-за того, что Закирову все чаще стали видеть со спиртным на выступлениях, разразился скандал. По мнению звезды, никого не смущают пьющие музыканты культовых западных групп, а она почему-то стала объектом хейта. Артистка считает, что эту ситуацию подстроили ее недоброжелатели.

«Это довольно частая практика. Это было всегда и в советское время тоже. Почти все за редким исключением выпивали рюмочку-другую водочки или коньяка для голоса. Иногда вино — для связок помогает. Но одно дело выпить для разогрева связок и своего телесного аппарата и другое дело — выходить в состоянии алкогольного опьянения», — отметил Соседов.

Комментируя случай Наргиз, критик вспомнил ситуацию с Григорием Лепсом. В 2016 году артист выступал в нетрезвом виде на сцене в Ростове-на-Дону. В результате он не удержался на ногах и упал.

«К сожалению, мы не даем этому моральной оценки. Артист, упавший на сцене, должен нести материальную и моральную ответственность. В советское время Лепс был бы отлучен как минимум на полгода от всех гастролей, на год — от всех телерадиопрограмм, строгий выговор, снижение концертной ставки — это обязательно. А здесь не было никаких санкций. Наоборот, кажется, его стали активнее приглашать на концерты, на телевидение. Это нормальное общество? Кстати, я не помню, чтобы Лепс каялся как Билан. Я не слышал его извинений у публики», — сказал журналист.

Наргиз же, по мнению, Соседова, и вовсе не должна позволять себе подобного, поскольку как артистка по уровню профессионального мастерства входит в другой эшелон.

«Наргиз — это дутая величина. Никаким особыми данными она не обладает, кроме внешности и эпатажного поведения, часто очень вздорного. Очень жаль, что она выпивает на сцене. Жаль таких певцов и певиц. В моем понимании это люди низкого пошива. Это не доблесть — пить или материться на концертах. Это непристойно, неприлично. Но никаких санкций к ним никто не предъявляет, никакой ответственности они не несут и продолжают в том же духе. Все это ненормально, дико и говорит о состоянии нашего общества — падшего, низкоморального в массе своей», — заявил собеседник.

По мнению критика, аморальное поведение артиста на сцене должен курировать Минкульт и спецотделы при администрации президента, как это было в СССР. Соседов считает, что советская система организации концертов была идеальной, и нынешним импресарио не мешало бы поучиться у более опытных коллег. Возможно, тогда случаев пьянства на сцене стало бы меньше.

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