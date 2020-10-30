Коридор затмений, «аспект миллионера» и влияние Марса: Чего ждать в ноябре?

2020-й оказался богат на неприятные сюрпризы. Однако в ноябре он все же ослабит хватку. 5-tv.ru выяснил у астролога Алены Никольской, что готовит людям последний месяц осени.

Обстановка в ноябре смягчится, благодаря тому, что Меркурий выйдет из ретро-фазы. Планета отвечает за информацию и коммуникацию. Прямолинейное движение Меркурия предсказывает огромный поток новостей и сведений, но не все из них окажутся приятными. По словам специалиста, без фейков не обойдется.

«Весь ноябрь, буквально из каждого утюга, мы будем слышать разную информацию», — заявила Анна Никольская.

Людям предстоит самостоятельно разобраться, где в получаемой информации правда, а где ложь. Кроме того, сильное влияние на землян окажет движущийся теперь прямо Марс. В этот период на первый план выйдет военная повестка и все, что связано с агрессией. Ощущать земляне начнут директное следование Красной планеты уже с первых чисел ноября.

«Мы увидим, как во многих странах люди будут подниматься. Будет волна внутреннего неповиновения, когда люди захотят высказать свою точку зрения», — предупредила астролог.

Особенно сильно это проявится в Америке после президентских выборов, считает эксперт. На улицы выйдут толпы недовольных людей, а власти захотят погасить оппозиционные настроения. Похожие ситуации ожидаются в многих уголках мира. Для своей безопасности астролог рекомендует действовать сознательнее, не забывая о безопасности своих родных и близких.

Последствия принятых в этот период решений проявятся в течение ноября, декабря этого года, а также в январе и феврале следующего. Многим придется пожалеть о содеянном. Однако без приятных моментов не обойдется.

Известно, 21 ноября произойдет соединение Юпитера и Сатурна. Астрологи прозвали это явление «аспектом миллионера». Рожденным в этот промежуток времени детям уготована яркая жизнь.

«Все детки, которые родятся в этот момент, будут иметь особую судьбу и особую жизнь», — пояснила астролог.

У взрослых в этот период появится возможность совершить нечто важное, даже прорывное в своей жизни. Если вы раздумываете над важным шагом, планируйте его на эту дату. Однако не забудьте провести все необходимые расчеты, ведь в ноябре турбулентность будет зашкаливать.

Вам стоит быть готовым к любым ударам судьбы, ведь первые признаки нестабильности земляне ощутят на себе в начале месяца. Полная картина происходящего откроется лишь в конце ноября.

Уже 30 ноября произойдет лунное затмение. Оно откроет коридор затмений, который завершится солнечным затмением 14 декабря. Период между этими двумя явлениями обещает быть очень непростым.

«Будут аномалии природные, будут взрывы, катастрофы. Возможно, вода сыграет какую-то важную роль. То ли это будут наводнения, то ли тайфуны, то ли еще что-то. Но мы точно увидим, что что-то будет связано с водой», — пояснила Алена Никольская.

В том числе не исключены экологические катастрофы. В этот период лучше отказаться от путешествий и поездок на разных средствах передвижения. Автомобилистам астролог предсказала множество неконтролируемых ситуаций.

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