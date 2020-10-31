🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 октября, полная или «голубая» Луна зовет все знаки зодиака навстречу приключениям. Девам стоит расслабиться, а кое-кому, напротив, быть сосредоточенными, как никогда.

♈ Овен

Вам необходимо найти баланс между работой над собой и вашими повседневными делами. Быт утомляет, но ему нужно отдавать должное — как минимум для того, чтобы вам было комфортно самосовершенствоваться в той обстановке, которая вас окружает. Займитесь тайм-менеджментом, это поможет сконцентрироваться и расставить все по местам. Активно ищите средства для своего нового проекта, для него сейчас самое подходящее время.

Космический совет: пора найти баланс в жизни и запустить новый проект.

♉ Телец

Вы полны энергии, но не знаете, куда ее направить. Вспомните, какие глобальные цели ставили перед собой, когда это было, что вам тогда помешало. Возможно, время вернуться к старым планам и наконец их осуществить. Не бойтесь, Вселенная вас поддержит в любых начинаниях!

Космический совет: переосмыслите старые планы и глобальные цели. Они могут пригодиться!

♊ Близнецы

Есть те, кто ждет, пока что-то случится, и те, кто действует самостоятельно, диктуя правила игры. Вспомните, кто вы. В вас есть потенциал для лидерства, но вам не хватает дисциплины и сосредоточенности. Поработайте над этим, и вы увидите, какие плоды принесут ваши старания.

Космический совет: займитесь самодисциплиной.

♋ Рак

У вас есть проблемы с доверием в последнее время. Вспомните, как часто вы рисовали себе худшие сценарии диалога с кем-либо, программировали себя на провал в каком-то деле. Скорее всего, ваши опасения были напрасны. Вместо деструктивного самоанализа используйте инструмент переговоров. Доверьтесь своему собеседнику, поделитесь с ним своими страхами. Мир вокруг не так ужасен, как вам кажется!

Космический совет: не драматизируйте, поделитесь страхами с близкими.

♌ Лев

Чтобы быть в гармонии с окружающим миром, следует стать предельно честным с самим собой. Задумайтесь, верно ли вы расставляете приоритеты? Возможно, есть вещи, которые вам лишь кажутся важными, а на самом деле вы ставите их во главу угла в угоду общественному мнению или чьим-то интересам. Научитесь говорить «нет» и выбирать именно то, что по душе вам, а не кому-то стороннему. Прислушивайтесь к советам близкого вам человека, он вас поддержит и поможет справиться с негативом.

Космический совет: расставьте приоритеты, прислушиваясь к своему сердцу.

♍ Дева

Вы ведете себя порой так, будто от вас зависит судьба этого мира. Не стоит быть настолько серьезной, Дева. Позвольте себе легче и проще воспринимать некоторые вещи, это сбережет вам нервы. Расслабьтесь, попробуйте провести время весело и беззаботно. Отпустите вожжи, которые вы все время дергаете, даже если не нужно. Пауза в работе принесет вам силы и вдохновение.

Космический совет: отпустите вожжи и расслабьтесь.

♎ Весы

Вас тянет на авантюру. Вы стоите перед выбором — поставить на кон все, и будь что будет, или отказаться. Оцените риски. Энергия Полнолуния вселяет азарт, но будьте осторожны. Прислушайтесь к внутреннему голосу, он вас не обманет. Направить энергию, которая бьет через край, будет хорошо в романтическое русло. Ваш партнер это оценит.

Космический совет: здраво оцените риски.

♏ Скорпион

Вспомните, что вас увлекало в детстве. Какие игры, забавы были в вашем дворе? Почувствуйте себя ребенком и позвольте себе отбросить образ серьезного взрослого человека. Посвятите день творчеству, общению с легкими для вас людьми. Это принесет вам силы, которые скоро понадобятся.

Космический совет: позвольте себе побыть ребенком.

♐ Стрелец

Оцените шаги, которые вы предприняли на пути к цели. Поймите, на каком этапе вы находитесь, и исходя из этого, скорректируйте свой маршрут. Хорошая новость в том, что никогда не поздно вернуться на шаг назад и что-то переиграть! Помните, что в этой игре — вы хозяин, и вам задавать правила.

Космический совет: оцените свой маршрут к цели.

♑ Козерог

Вы на пороге нового дела, проекта, о котором давно мечтали. Вам радостно и страшно одновременно. Не робейте, Козерог! Сосредоточьтесь на волнении и восторге, которые вы испытаете, когда задача будет выполнена. Это обязательно поможет вам в течение дня. Привлеките к работе подходящих людей. Помните, что от команды многое зависит!

Космический совет: не робейте, предвкушайте вкус победы.

♒ Водолей

Выход есть из любой ситуации. И ваша — не исключение. Будьте стойкими, держитесь выбранной линии, и удача будет на вашей стороне. Помните, что результат будет пропорционален вашим усилиям, а вы их приложили немало. Сосредоточьтесь на том, чтобы не потерять настрой на победу.

Космический совет: сохраняйте настрой на победу.

♊ Рыбы

Нет волшебной формулы, которая приведет вас прямо к желаемому месту назначения. Отбросьте ярлыки и клише, взгляните на свой путь свежим взглядом неофита. В этом вам поможет новая компания, в которой вы окажетесь случайно. Но помните, что случайности не случайны!

Космический совет: случайности не случайны.

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