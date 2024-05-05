Ученые обнаружили самую глубокую в мире голубую дыру

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Рита Цветкова
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В Мексике найдена самая глубокая в мире подводная пещера

Ученые обнаружили самую глубокую в мире голубую дыру

Фото: www.globallookpress.com / ?Â©Stuart Westmorland

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Открытие было сделано недалеко от полуострова Юкатан.

Ученые-океанологи обнаружили самую глубокую подводную пещеру в мире. Она находится в Мексике недалеко от полуострова Юкатан в заливе Четумаль.

Эта голубая дыра носит название «Таам Джа», она известна научному миру не первый день, однако только теперь ее протяженность измерили точно благодаря современным дронам, пишет портал Infobae. По данным исследователей, глубина «Таам Джа» составляет 420 метров.

Прежде лидировала дыра Дракона или «Санша Юнлэ» в Южно-Китайском море глубиной 301 метр. При этом эксперты не исключают, что 420 метров — не окончательный предел мексиканской пещеры, а только тот, на котором было прекращено исследование.

Голубые дыры — это вертикальные углубления в морском дне со стенками из водорастворимой извести. Их так назвали из-за контраста в цвете воды — голубой по краям и темно-синей в центре.

По одной из версий, это отголосок Ледникового периода, и воронки образовались после таяния. Авторы материала отмечают, что, несмотря на «загадочный и устрашающий вид», эти пещеры являются «оазисами биоразнообразия».

В них обитают кораллы, морские черепахи, моллюски и даже акулы, а также многие другие водные жители. На глубине около 400 метров в «Таам Джа» соленость и температура воды свидетельствуют о возможной связи с водами Карибского моря по пока неизведанным туннелям.

Ранее 5-tv.ru писал, что археологи обнаружили «капсулу времени» возрастом 50 тысяч лет.

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