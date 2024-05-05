В Раде заявили о готовности обратиться к Западу с просьбой об отправке войск
Гончаренко*: Украина может попросить об отправке европейских войск
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine
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Ситуация для ВСУ становится все более плачевной.
Украина может попросить ЕС об отправке войск в зону конфликта. Об этом в эфире телеканала LCI заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
«Я считаю, что это абсолютно возможно, что мы можем попросить (войска — Прим. ред.)», — сказал парламентарий.
Он отметил, что подобная необходимость может возникнуть в случае, если Украина не сможет самостоятельно остановить армию России. По его мнению, многое будет зависеть от «ситуации на фронте».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Жозеп Боррель назвал условия окончания конфликта на Украине.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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