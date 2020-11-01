Завидная невеста: кто такая и как выглядит новая любовь Сергея Жигунова?

На днях стало известно об очередном разводе актера Сергея Жигунова с супругой Верой Новиковой. На странице в Instagram-аккаунте звезда сериала «Моя прекрасная няня» выложил фото свидетельства о расторжении брака, иронично заявив: «Пусть полежит здесь».

Долгое время фанаты спорили о причине разрыва Жигунова с Новиковой, но главной версией оставался новый роман актера. Как оказалось, они не ошиблись. И если в прошлый раз Сергей ушел от супруги к коллеге по цеху Анастасии Заворотнюк, то на сей раз его избранницей, по слухам, стала прекрасная журналистка Виктория Ворожбит.

Эта девушка не из простых: ее бывший муж — дальневосточный медиамагнат Виктор Суханов, а приданное «невесты» составляет около 30 миллионов рублей! Правда, за него возлюбленная Жигунова пока еще борется в суде.

ТАСС / Красильников Станислав; Instagram @vikavorozhbit

Как пишет KP.RU, судебные тяжбы Ворожбит длятся вот уже который год. Заседания по делу о разделе имущества с Сухановым постоянно переносятся: то из-за пандемии коронавируса, то из-за болезни важных свидетелей. Сам же медиамагнат едва ли не преследует цель отомстить неверной, стремясь урвать каждую копейку.

На сегодня основная проблема дележа имущества предполагаемой возлюбленной Жигунова и ее бывшего мужа заключается в том, что его слишком сложно «пилить». Так, например, во владении Виктории дорогой Toyota Lexus NX 200, приобретенный в браке. Стоимость машины примерно 1,6 миллиона рублей. В то время как адвокат Ворожбит предлагает выплатить половину стоимости авто бизнесмену, последний отказывается от «неправильного ценника» и настаивает, что Toyota стоит, как минимум, 2,2 миллиона.

Предметом спора влюбленных также является дом во Владивостоке за 11 миллионов рублей, информагентство и еще несколько компаний — около 50-70 миллионов рублей.

В случае, если урегулировать конфликт все же удастся, в идеале Виктории присудят около 30 миллионов рублей. Но по оценкам юриста Ворожбит, какого-либо результата в ближайшее время ожидать не приходится.

«Следующее заседание назначено на 9 ноября — они проходят примерно раз в полтора месяца, но ничего прорывного мы пока не ожидаем», — заявил юрист Павел Солеваров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Сергей Жигунов прокомментировал свой развод с Верой Новиковой.