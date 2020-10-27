Сергей Жигунов прокомментировал публикации о своей личной жизни

Звезда «Гардемаринов» и «Моей прекрасной няни» Сергей Жигунов под вечер отреагировал на шквал публикаций в СМИ о своей личной жизни.

«Ознакомился с сегодняшней прессой. А с утра так хотелось жить и работать по-коммунистически», — написал артист на своей странице в Instagram.

Instagram @zhigunov_sergey

Свой пост он проиллюстрировал фотографией, на которой грустно смотрит в экран смартфона с удрученным выражением лица.

Накануне интернет-издания разразились потоком статей о втором разводе Жигунова с Верой Новиковой, а также бурно обсуждали его давний роман с Анастасией Заворотнюк, который на два года увел его из семьи во время съемок популярного сериала. Первую новость актер спровоцировал сам, вложив в сеть фото свидетельства о расторжении брака. Вторая тема родилась из интервью его супруги программе «Судьба человека» Бориса Корчевникова. Вера Новикова подробно рассказала, как принимала любовницу мужа дома, и почему прощала Жигунову измены.

Поклонники практически единогласно поддержали актера и постарались утешить советами.

«А зачем вы читаете прессу, живите и работайте спокойно».

«Ну и не ознакамливайтесь. На чужой роток как говорится…»

«Вспомните, что говорил профессор Преображенский».

«Жизнь все равно прекрасна!»

«Удачи! Гардемарин! Плюй на прессу!» — пишут в комментариях пользователи.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Сергей Жигунов пришел в восторг от реакции прессы на выдуманную историю о его ранении в голову.