🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 ноября, Луна в созвездии Тельца благоволит серьезным материальным вложениям. День стабилен, а потому неплохо заключать сделки по купле-продаже недвижимости. Особое внимание сегодня стоит обратить на состояние здоровья и не допускать серьезных перегрузок.

♈ Овен

В настоящий момент вы, Овен, находитесь в угнетенном состоянии. Во многом это связано с работой и метаниями относительно реализации большого проекта. Однако звезды спешат вас успокоить: все, что не сделаете сегодня, в будущем даст приятные бонусы. Единственное, что необходимо — конкретный план действий.

Космический совет: отбросьте сомнения и приступайте к делам.

♉ Телец

Ваша главная проблема на сегодня, Телец, — чрезмерная бережливость и стремление все довести до идеала. В погоне за чем-то нереальным, вы перестаете реагировать на ближайшее окружение и упускаете ценные советы. Сейчас, как никогда, вам следует прислушаться к мнению личного авторитета и, если нужно, попросить о помощи.

Космический совет: проанализируйте проделанную работу и сделайте выводы.

♊ Близнецы

Близнецы, неожиданные повороты судьбы могут привести вас в замешательство. Вы не слишком любите перемены, а потому быстро впадаете в уныние. Лучшее, что вы можете сделать сейчас, — пристегнуть свой «ремень безопасности» и на всех парах умчать в неизвестное, но счастливое будущее.

Космический совет: вам необходимо проявлять больше гибкости.

♋ Рак

Рак, смиритесь: вы не можете исправить окружающих вас людей. Даже если хотите сделать это во благо для них. Если чувствуете дискомфорт — смело разворачивайтесь и уходите. Поверьте, вашей нервной системе давно пора расслабиться и немного восстановиться.

Космический совет: не бойтесь смелых поступков — идите до конца.

♌ Лев

Порой мы прикладываем титанические усилия, чтобы добиться поставленной цели. Но мало кто задумывается: так ли важно идти наперекор судьбе? Залог вашего успеха сегодня, Лев, — умение уступать и плыть по течению. Не исключено, что некоторое время вы будете испытывать финансовые трудности. Однако прислушайтесь: за счастье всегда нужно платить.

Космический совет: оглядитесь: то что вы ищите, находится где-то рядом.

♍ Дева

Дева, вы славитесь своей любовью ко всему совершенному. Но тяготея к идеалу, так ли частно вы задумываетесь, что это напоминает одержимость? Звезды просят намекают: возможно, именно ваша навязчивая идея мешает реализоваться внутреннему гению.

Космический совет: расслабьтесь, чтобы трезво мыслить и достичь успеха.

♎ Весы

Под конец года неплохо было бы задуматься о том, чего вам удалось добиться, Весы. Учитывая, что последние несколько месяцев мы проживали под влиянием ретроградных планет, это должно было сподвигнуть вас на необычные поступки и смелые решения. Если где-то вы совершили вынужденную остановку — ускоряйтесь. На вашем пути еще много интересного!

Космический совет: небольшой отдых поможет вам избавиться от страхов и прояснит перспективы.

♏ Скорпион

Вы когда-нибудь предполагали, Скорпион, что «случайность» — это серия удачных событий, происходящих по воле Вселенной? Если вы начнете прислушиваться к сигналам извне, забыв о предрассудках, то сможете обрести гораздо больше, чем имеете. Только попробуйте!

Космический совет: ваша жизнь скоро сильно изменится — ищите знаки судьбы.

♐ Стрелец

Стрелец, в этом мире есть два типа людей: одни ждут, пока свершится чудо, другие сами его творят. Самое время задуматься, кем мечтаете быть вы. В помощь — самодисциплина, творческий подход к делам и спокойствие. Помните: только холодный разум может генерировать «трезвые» мысли.

Космический совет: не позволяйте окружающим использовать вас в личных целях.

♑ Козерог

Невыносимо длительная самоизоляция и работа в удаленном формате сильно расслабили вас, Козерог. Вы требуете уюта и комфорта от слишком угнетенного мира. Вообразите, что вы сами творец своей судьбы, и если хотите, чтобы все оставалось по-прежнему, просто разрешите себе быть настоящим. Впервые за последнее время у вас это начало получаться!

Космический совет: полюбите себя таким, какой вы есть.

♒ Водолей

Водолей, мы часто забываем, что жизнь не гонка с опасными приключениями. Стремясь добиться желаемого результата нередко бросаемся в пучину страстей и даже не подозреваем, какие последствия нас поджидают. Однако приходит время остановиться и оглядеться назад. А все ли, что вы сделали, привело вас к мечте?

Космический совет: задумайтесь над своими поступками и начните творить, прислушиваясь к внутреннему голосу.

♊ Рыбы

В этот день, Рыбы, вас могут поджидать неприятные сюрпризы. Возможно, кто-то попытается нарушить ваши личные границы, и это вас смертельно обидит. Несмотря на желание высвободить негатив, попытайтесь его усмирить. И помните: чаще всего прощения просит не тот, кто действительно виновен, а тот, кто дорожит отношениями.

Космический совет: помните: Вселенная никогда не дает нам трудности, которые мы не сможем преодолеть.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чего ждать представителям разных знаков зодиака от наступившего ноября.