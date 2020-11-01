Чем еще известна Галина Филимонова, сыгравшая в телефильме «А зори здесь тихие»

Актриса фильма-спектакля «А зори здесь тихие» Галина Филимонова умерла 31 октября на 77 году жизни. Она хорошо запомнилась зрителям ролью Риты Осяниной в знаменитой картине.

Рите всего 20 лет, а она уже мать и вдова — ее муж погиб на войне. После этого она сама смело отправляется на фронт, служит сначала санитаркой, потом становится зенитчицей. Девушка гибнет после смертельного ранения в перестрелке с немцами. После смерти храброй Риты старшина Васков берет на воспитание ее сына Альберта.

Филимонова в течение многих лет была педагогом в мастерской Юрия Красовского. О ее смерти первыми сообщили представители студии в своем паблике в социальных сетях.

В словах прощания, посвященных актрисе, было упомянуто, что Галина Ивановна воспитала несколько поколений артистов и режиссеров. Она была энергичной и преданной театру, и своим талантом вдохновляла учеников погружаться в профессию.

Галина Ивановна Филимонова родилась 15 октября 1944 года в Ленинграде. В 1967 году она окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), училась в классе Георгия Александровича Товстоногова.

С 1970 по 1972 год Галина Филимонова выступала в театре Русской драмы в Риге. После — два сезона сыграла на сцене Ленинградского Театра Драмы и комедии. А к 1974 году она стала постоянной актрисой Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ), где проработала до конца творческой жизни.

Всего на ее счету около десяти ролей в сериалах и фильмах, среди которых «Серебряные струны» 1987 года и телеспектакль «Бесы», снятый в 2008 году. Галина Филимонова — заслуженная артистка России.

О причинах смерти, дате и месте прощания с актрисой пока не сообщалось.