«Выманила из брака»: экстрасенс о новом романе Сергея Жигунова

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 2 018

Марианна Абравитова отметила, что актер отправился в «свободное плавание» и пробует жизнь на вкус.

Фото, видео: Instagram @zhigunov_sergey; 5-tv.ru

Не так давно общественность стала судачить об очередном громком разводе в шоу-бизнесе. На этот раз заявление на расторжение брака со своей женой Верой Новиковой подал актер Сергей Жигунов. Главной версией разлада в семье стало новое увлечение  супруга, который уже уходил от Новиковой к коллеге по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. На этот раз его избранницей, по слухам, стала  журналистка Виктория Ворожбит.

Экстрасенс Марианна Абравитова, разложив карты таро, заявила, что в этой истории все может быть не так однозначно.

«Жигунов пустился в свободное плавание, но не факт, что это может быть из-за Ворожбит. Здесь есть романтические отношения, можно назвать это романом, но любовь с большой буквы не выходит. Эта девушка явилась для актера скорее средством, которое выманило его из брака», — пояснила таролог

Абравитова отметила, что их отношения не продлятся долго. Более того, по ее предсказанию, у Ворожбит будет еще несколько мужчин в жизни, с которыми она войдет в отношения, а тема деторождения у нее «не отработана».

«Что касается Жигунова, он в свободном полете. Ему хочется испробовать жизнь на вкус. У него есть еще несколько ярких поклонниц, про которых он знает и принимает от них некие знаки внимания», — заявила Марианна Абравитова

Экстрасенс заключила, что в жизни Сергея Жигунова еще будет большой роман, но, карты таро говорят, что он будет не с Викторией Ворожбит.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Сергей Жигунов прокомментировал свой развод с Верой Новиковой.

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