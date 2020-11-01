Круглые или овальные: Мария Захарова поспорила о форме котлет

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице Facebook озадачила подписчиков вопросом, какими должны быть по форме настоящие мясные котлеты. Заданную в социальной сети тему знаменитость подкрепила снимком с готовым блюдом.

«Я всегда считала, что котлеты должны быть овальными — как слева. Марьяна Андревна настаивает на круглых — как справа. Хотя мне кажется, это уже какие-то биточки», — написала Захарова и попросила рассудить лепщиков.

Facebook @maria.zakharova.167

Подписчики с удовольствием принялись рассуждать о достоинствах той или иной формы котлет. Мнения ожидаемо разделились.

«Идеальная форма — шар. Мне нравится та, что в центре. По форме и по прожарке»

«Я люблю круглые, как моя бабушка делала, а муж настаивает на вытянутых, делаю так, чтобы всем было вкусно и смотреть приятно и то, и другое!» — писали одни.

Тут же появились те, кто твердо уверен в правильности совершенно другого ответа.

«Овальные точно!»

«Я люблю круглые, но получаются всегда овальные», — сетовали третьи.

«Основной критерий — вкусные, Маша! Обе правы!»

«Главное с любовью сделаны!»

«Не сгорели уже хорошо», — постарались примирить спорщиков умудренные опытом кулинары.

Нашлись и те, кто отметил искренность постов Марии Захаровой, на какую бы тему она не писала в социальной сети.

«Это тот случай, когда о формах можно не спорить. Хотя, обычно, мы все больше привыкли к овальным котлетам. Тут важно другое — нас очаровывает великолепие, искренность и простота, с которой Мария Владимировна время от времени преподносит нам разные темы для рассуждения — будь то вопросы, связанные с большой политикой или вот такие простые темы из области близкой нам всем кулинарии», — поделился своим мнением один из подписчиков знаменитости.

Пост также стал поводом поделиться собственными рецептами котлет и просто пошутить на заданную тему.

Мария Захарова активно ведет свою страницу на Facebook. Дипломат использует данную платформу и для того, чтобы поделиться с подписчиками своими личными наблюдениями и мыслями, а также живо реагирует на значимые события в мире.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МИД Сербии вызвал российского посла из-за шутки Захаровой о встрече Вучича и Трампа. Тогда дипломат также опубликовала пост социальной сети.