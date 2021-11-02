Артемьев день: что можно и категорически нельзя делать 2 ноября

Православные верующие 2 ноября почитают память двух святых — Артемия Антиохийского и Артемия Веркольского. На Руси этот день называли Артемьевым.

История праздника

Артемий Антиохийский служил воеводой при императоре Константине Великом. После окончания службы отправился наместником в Египет. Когда к власти пришел император Юлиан Отступник, начались гонения на христиан. Артемия Антиохийского за его веру и критику методов нового властителя арестовали, долго пытали, а затем обезглавили.

Артемий Веркольский жил в селе Верколье Архангельской губернии в XVI веке и погиб будучи 13-летним отроком от удара молнией. Односельчане решили, что мальчик умер столь внезапно, так как господь покарал его за грехи, и не стали хоронить ребенка. Артемия отнесли в лес и накрыли ветками и берестой.

Спустя несколько десятков лет (по разным данным, от 28 до 35 лет) тело мальчика нашел в лесу священнослужитель местной церкви. Останки оказались не тронуты тлением и источали приятный запах. Клирик вернулся в деревню и рассказал об увиденном, попросив жителей забрать тело праведника из леса. Односельчане отнеслись к затее священника без должного усердия — перевезли останки и, не оказав положенных почестей, просто положили их на паперти, прикрыв гроб берестой.

В том же году в Архангельской губернии начала свирепствовать лихорадка. Эпидемия не щадила никого, особенно детей. Заболел и ребенок одного из крестьян, перевозивших тело Артемия из леса в село. Мужчина отправился в церковь и долго молился перед гробом праведника, умоляя спасти сына, а в завершении молитв отломил кусочек бересты, лежавшей на теле Артемия. По преданию, дома мужчина повесил этот кусочек на шнурок с нательным крестом сына. После этого практически сразу же у ребенка спал жар и вскоре он выздоровел. Эта весть моментально облетела окрестности. Люди потянулись в церковь к мощам святого, вскоре многие исцелились, а эпидемия прекратилась. На ме­сте об­ре­те­ния мо­щей святого от­ро­ка в 1648 году был ос­но­ван мо­на­стырь, где и по­ло­жи­ли его свя­тые мо­щи.

Наши предки, молясь Артемию, просили уберечь его от случайной или нелепой смерти, а также уберечь от тяжелых болезней.

Что нельзя делать 2 ноября

В этот день нельзя было затевать ссор и просто разговаривать на повышенных тонах. Тот, кто все-таки решит ссориться с близкими или коллегами, еще долгое время не сможет наладить отношения.

Также запрещалось устраивать шумные празднования, в частности играть свадьбы. Считалось, что браки, заключенные в этот день, не будут долговечными/ Наши предки верили, что бурное веселье может разозлить духов, отмечает «Утро.ру».

2 ноября не стоит думать о чем-то плохом, иначе подобные сценарии воплотятся в реальной жизни.

Что можно делать 2 ноября

В Артемьев день крестьяне активно готовились к наступлению зимы. Сегодня было принято чинить и укреплять ограды. Наши предки верили, что чем крепче забор, тем лучше урожай на следующий год.

В этот период наши предки особенно боялись волков. Чтобы защититься от нападения хищников, хозяева дома брали колокольчик и вечером выходили на улицу. Считалось, что если обойти жилище под звон изделия, то животные не приблизятся к избе.

Женщинам положено квасить капусту и продолжать готовить запасы на зиму.

Приметы 2 ноября

На лиственнице уже нет иголок – в скором времени выпадет снег.

Воют волки – к похолоданию.

Ветви деревьев покрыты инеем – в следующем году не стоит ждать богатого урожая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что категорически нельзя делать 1 ноября в день Святого Садока.