Заполучивший квартиру Баталова «друг семьи» вел базу данных на пожилых актеров

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Валентин Черников
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По словам приятеля юриста Михаила Цивина, он и его супруга — актриса Наталия Дрожжина еще в 90-х построили бизнес на помощи пожилым кинозвездам.

Заполучивший квартиру Баталова «друг семьи» вел базу данных на пожилых актеров

Фото: globallookpress.com /Anatoly Lomohov

Отъем наследства Алексея Баталова у его вдовы Гитаны Леонтенко и дочери Марии оказался частью развернутого бизнеса юриста Юрия Цивина и его супруги — актрисы Наталии Дрожжиной. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на знакомых семейной пары.

По словам Александра Шпагина — приятеля Цивина, тот вместе с женой еще в 90-х начал помогать пожилым актерам. Супруги обеспечивали уход за кинозвездами и при этом брали их квартиры в ренту, втирались в доверие и впоследствии становились обладателями жилплощади.

«У Цивина была база данных на всех этих актеров. На данный момент 18 квартир, полученных таким путем, находится у них», — подтвердил друг семьи Баталовых Юрий Шерлинг.

Дело о мошенничестве в отношении Цивина и Дрожжиной было возбуждено в сентябре по заявлению членов семьи Баталова. Через месяц Гитану Леонтенко и ее дочь признали потерпевшими, а супружеской паре предъявили обвинения. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, Баталов под влиянием обвиняемых в конце жизни написал на них доверенность об управлении принадлежащим ему имуществом. Таким образом актер надеялся обеспечить наследством жену и дочь после своей смерти. Однако до адресатов деньги и квадратные метры пока не дошли. Как считают правоохранители, законных наследниц обманным путем лишили доли в четырехкомнатной квартире, мастерской народного артиста СССР, двух квартир и крупной суммы денег. Общий ущерб составил более 36 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что СК расследует пропажу рукописей Ахматовой из квартиры Баталовых.

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