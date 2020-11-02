Бывший концертный директор Ротару рассказала о жизни после тюрьмы

Бывший концертный директор Софии Ротару Ольга Коняхина отсидела в колонии половину назначенного судом шестилетнего срока и вышла на свободу за примерное поведение. В свое время звезда упекла свою помощницу в тюрьму за мошенничество — Коняхина, организовывавшая концерты певицы, за ее спиной брала предоплату и оставляла себе. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ женщина рассказала о жизни в колонии и после нее. За решеткой ей пришлось нелегко.

«Скажу, что на зоне нельзя побыть одной и невозможно купить себе то, что хочешь. Там предают сильно. У меня только одна подруга там появилась. Больше друзей я не нажила», — поделилась Коняхина.

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Тем не менее, по словам Ольги, она решила ни на кого не обижаться за случившееся с ней. Считает, что ей никто ничего не должен, и нужно начинать жизнь заново. Коняхина была уверена, что у нее будет работа, когда она выйдет из колонии. Но все оказалось гораздо сложнее: бывшая заключенная жила на съемных квартирах, любимый мужчина, который дождался ее из тюрьмы, в конце концов ушел от нее.

«Я ждала, что у меня начнется насыщенная жизнь, но ее не случилось», — призналась Коняхина.

С Софией Ротару после случившегося она больше не общается.

«Я не хочу к ней приближаться», — говорит Ольга.

Ее до сих пор удивляет, что в колонии ее не в шутку, а на полном серьезе спрашивали, присылает ли ей певица посылочки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что воры обокрали особняк Софии Ротару в Крыму. Певица лишилась ценностей в общей сложности на шесть миллионов рублей.